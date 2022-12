Disney Dreamlight Valley : La mise à jour « Missions in Uncharted Space » est disponible

La mise à jour « Missions in Uncharted Space » est disponible

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé sur la plupart des plateformes de jeu en septembre 2022. Depuis sa sortie, le soft profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs. D'ailleurs, ces derniers viennent tout juste de déployer la, introduisant de, sur Disney Dreamlight Valley.Comme annoncé, la mise à jour « Missions in Uncharted Space » introduit un, soit celui de, sur Disney Dreamlight Valley. Ainsi, après avoir téléchargé et installé ledit patch, les joueurs et les joueuses pourront partir à la rencontre de. Ces derniers pourront ensuite rejoindre la Vallée et donneront alors deux nouvelles quêtes. S'ajoute à cela, une « mission secrète » qui nous permettra de débloquer un(certainement, le personnage Stitch que Gameloft avait teasé il y a de cela quelques jours, sur Twitter).En outre, un nouveau « Festive Star Path » (« la Voie des étoiles festive »), proposant de nombreux items (meubles, vêtements, accessoires, etc.) et la fonctionnalité Style, permettant d'habiller Mickey et Merlin pour les fêtes, est disponible. De plus, durant le mois de décembre, nous pourrons découvrir, en lien avec Noël. Sans oublier, l'option permettant de moduler le cycle Jour/Nuit, l'ajout d'objets au stand de Kristoff, l'arrivée de nouvelles recettes et le fait que nous pouvons, désormais, passer du temps avec Ariel.Par ailleurs, les développeurs ont profité de cette mise à jour pour apporter deset des. Ainsi, Disney Dreamlight Valley est désormais compatible sur Steam Deck et vérifié par Steam. La. À ce sujet, le studio de développement s'est concentré sur l'optimisation de la version Switch du jeu, qui devrait normalement être plus fluide, désormais., et ce sur toutes les plateformes. Finalement, plusieurs problèmes rencontrés par les joueurs, lors de diverses quêtes, ont été corrigés. Le patch notes étant plutôt long, nous vous invitons à le consulter sur le site officiel si vous désirez connaître tous les détails.Rappelons, pour conclure, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Mac et PC. Le titre est également disponible dans le Xbox Game Pass. Si vous débutez votre aventure sur le soft, sachez que nous avons préparé plusieurs guides qui pourraient vous aider.