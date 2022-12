Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Décembre 2022)

Codes Disney Dreamlight Valley

Codes actifs Disney Dreamlight Valley

Mystérieuse pomme de terre dorée → GPOT-OATO-LDFS-ENNM (Nouveau)

Codes expirés Disney Dreamlight Valley

Aucun code Disney Dreamlight Valley n'a expiré, à l'heure actuelle.

Comment activer les codes sur Disney Dreamlight Valley ?

Qu'est ce que Disney Dreamlight Valley ?

Disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et PC,propose desà rentrer en jeu afin de récupérer différents éléments, items et récompenses.Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Cesvous permettent de récupérer divers items, et ce gratuitement et rapidement.Si certains desproposés ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Nous vous invitons à revenir régulièrement sur notre site pour prendre connaissance des. Remarquons que nous ne pouvons pas savoir à l'avance les codes et les récompenses à venir. Bien évidemment, nous mettrons à jour ce guide, de semaine en semaine, pour vous apporter toutes les informations nécessaires, à ce sujet.Afin d'obtenir les différents items et récompenses donnés via lesde, il convient de se rendre sur le jeu, et plus précisément dans l'onglet « Paramètres ».À gauche de votre écran, vous devriez alors voir une liste avec la mention « Aide ». Cliquez sur « Aide ». Dès lors, il ne vous reste plus qu'à renseigner le, dans la partie vide « Code d'échange ». Finalement, cliquez sur « Récupérer ». La récompense donnée par lerenseigné vous attendra dans votre boîte aux lettres, près de votre maison.est un jeu de simulation de vie et de gestion, que nous pourrions également catégoriser de « wholesome games ». Le titre, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé en septembre 2022 sur la plupart des plateformes de jeu.nous invite à façonner notre propre personnage et à découvrir un monde magique habité par de nombreux personnages issus de films d'animation Disney, tels que Merlin, Ratatouille, Dingo, Mickey et bien d'autres. Ainsi, nous sommes amenés à accomplir différentes quêtes, afin de redonner à la Vallée sa splendeur d'antan.