Disney Dreamlight Valley : Quel est le prix du pack Aventure Honeyglow Woods ?

Certains joueurs et joueuses se demandent quel est le prix du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley. Nous vous partageons la réponse.

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, va très bientôt se doter d'un nouveau contenu additionnel, à savoir le pack Aventure Honeyglow Woods. Il se peut que celui-ci vous fasse de l'œil, mais que vous ne connaissiez pas son tarif. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous précisons le prix du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley.

À lire également Disney Dreamlight Valley partage une nouvelle roadmap pour 2026

Quel est le prix du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley ?

D'après les informations dévoilées par Gameloft sur le site officiel du jeu, le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley sera vendu seul à 16,99 € sur les différents stores (Steam, Microsoft Store, Nintendo eShop, PS Store, etc.). En complément, les acheteurs recevront 2 000 Pierres de lune, mais aussi le style de rêve Rainy Day Winnie the Pooh en cas de précommande avant le 22 juillet 2026.

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Gameloft a également prévu un bundle comprenant le jeu de base, le pack Aventure Honeyglow Woods et 10 000 Pierres de Lune, qui est vendu à 49,99 €. Étant donné que le pack Aventure Honeyglow Woods n'est pas considéré comme une véritable extension, son prix est moindre que le tarif de Wishblossom Ranch ou encore The Storybook Vale, par exemple. Remarquons, à ce sujet, que ledit pack Aventure n'est pas inclus dans le Game Pass.

Quel est le contenu du pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley ?

Et si vous vous demandez si le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley vaut le coup, voici un récapitulatif concernant son contenu :

Une toute nouvelle région, soit les Bois de Lumiel, qui est composée de 4 zones.

De nouvelles bestioles : hérissons.

De nouveaux personnages : Winnie l'Ourson, Porcinet et Bourriquet.

De nouvelles quêtes en lien avec lesdits personnages.

Une nouvelle mécanique : l'apiculture.

Un nouveau mini-jeu : les bâtons de Winnie.

Nouveaux meubles et recettes.

Rappelons, en guise de conclusion, que le pack Aventure Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley sort le 8 juillet 2026. Le jeu de Gameloft est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.