Disney Dreamlight Valley : Comment obtenir des Boules de neige ?

Obtenir des Boules de neige sur Disney Dreamlight Valley

Sur, les joueurs et les joueuses doivent récupérer de nombreuses ressources, dans divers biomes de la Vallée, afin de fabriquer certains objets ou terminer des quêtes, données par les PNJ. À ce sujet, sachez qu'il est possible d'obtenir des. D'ailleurs, nous vous indiquonsdans ce guide dédié.Comme plusieurs autres ressources disponibles sur, notamment le bois,n'est pas difficile en soi. Néanmoins, pour cela, il vous faudra avoir progressé dans les quêtes principales et surtout avoir débloqué des biomes bien spécifiques : la Forêt du Courage et les Hauteurs glacées. Afin d'accéder aux Hauteurs glacées, vous devez, au préalable, avoir débloqué la Forêt du Courage (coût : 3 000 Dreamlight). Cette région se situe près de l'Esplanade. Allez, ensuite, au fond de la Forêt pour débloquer les Hauteurs glacées. Libérer l'accès à cette zone vous coûtera une somme conséquente, soit 10 000 Dreamlight.Une fois que cela est fait, rendez-vous aux Hauteurs glacées. Il ne vous reste plus qu'à utiliser votre pelle sur le sol enneigé. Cela vous permettra de récupérer des. Notons, tout de même, que vous ne récupérez pas de, à chaque coup de pelle. Il se peut qu'en effectuant cette action, vous n'obteniez que de la terre. Ainsi, comme vous l'aurez compris, il faudra probablement répéter l'opération plusieurs fois afin d'obtenir plusieursRappelons, pour conclure, queest disponible, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch, Mac et PC. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons préparé plusieurs guides (recettes de plats/boissons/desserts, ressources, matériaux, etc.) qui pourraient vous aider.