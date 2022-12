Débloquer Stitch sur Disney Dreamlight Valley

Dirigez-vous à la Plage Enchantée.

Scrutez les alentours pour trouver une chaussette (image 1 de la galerie ci-dessous). L'objet apparaît à un endroit aléatoire.

Ramassez la chaussette. Ceci vous permettra de débloquer la quête « Le mystère des chaussettes volées ».

Allez parler à Donald et donnez-lui ledit item.

Donald vous explique alors que plusieurs objets de sa maison ont été volés, dernièrement.

Allez donc dans la maison de Donald pour trouver un indice.

Une fois dans la maison du personnage, éliminez les déchets présents sur le sol (image 2 de la galerie ci-dessous). Il vous suffit d'interagir avec les éléments pour les retirer.

C'est ainsi que vous obtiendrez un « Étrange appareil ».

Apportez l'objet à Donald.

Ce dernier vous expliquera alors qu'il vous faut attendre plusieurs jours, pour progresser dans la quête.

Disney Dreamlight Valley a accueilli sa deuxième mise à jour majeure, le 6 décembre 2022. Ce patch a introduit des nouveautés, notamment le royaume de Toy Story, habité par Woody et Buzz l'Éclair, mais aussi une « mission secrète ». Celle-ci permet de rencontrer le personnage Stitch. Avant toute chose, remarquons que la mission permettant de rencontrer Stitch se divise en diverses parties. Ainsi, les joueurs et les joueuses doivent se connecter et jouer à Disney Dreamlight Valley sur plusieurs jours, pour terminer ladite quête. Pour rappel, Disney Dreamlight Valley est disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur Nintendo Switch, PC et Mac.