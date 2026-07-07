Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.

Le mercredi 8 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley va se doter de son tout premier Pack Aventure, soit Honeyglow Woods, qui met en lumière Winnie l'Ourson. Pour introduire ce nouveau contenu additionnel, Gameloft va déployer une nouvelle mise à jour, ce jour-là. Celle-ci ajoute donc le Pack Honeyglow Woods, mais aussi quelques nouveautés et améliorations pour les détenteurs du jeu de base.

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Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 8 juillet prochain.