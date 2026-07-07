Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Publié par Clémence Usseglio
le 07 juillet 2026 à 10h19
le 07 juillet 2026 à 10h19
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Le mercredi 8 juillet 2026, Disney Dreamlight Valley va se doter de son tout premier Pack Aventure, soit Honeyglow Woods, qui met en lumière Winnie l'Ourson. Pour introduire ce nouveau contenu additionnel, Gameloft va déployer une nouvelle mise à jour, ce jour-là. Celle-ci ajoute donc le Pack Honeyglow Woods, mais aussi quelques nouveautés et améliorations pour les détenteurs du jeu de base.
Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley, qui sera déployée le 8 juillet prochain.
Patch notes de la mise à jour Honeyglow Woods de Disney Dreamlight Valley
Nouveau contenu (détenteurs du Pack Aventure Honeyglow Woods)
- Embarquez dans cette nouvelle aventure en plantant une pousse d'arbre jusqu'à ce qu'elle se développe en un arbre lumineux magique à placer où vous voudrez dans votre vallée ou sur vos Îles volantes du jeu de base. Vous pourrez également enlever et/ou repositionner ce portail magique à tout moment.
- Vous aurez aussi de nouveaux portails spéciaux dans les Bois de Lumiel, qui vous mèneront tout droit au Magasin de Picsou et au restaurant Chez Rémy.
- Une fois que vous aurez placé votre portail, franchissez-le, mais attention : Quelque chose a très mal tourné dans cet endroit... Cependant, ne vous inquiétez pas : vous ne serez pas seuls dans cette aventure !
- Retrouvez Winnie l'Ourson en personne, avant de croiser Bourriquet et enfin Porcinet !
- Invitez Winnie l'Ourson, Bourriquet et Porcinet à revenir dans votre vallée ! Ils arriveront bien sûr avec leurs propres maisons, leurs quêtes d'amitié et leurs récompenses...
- Résolvez le mystère des Bois de Lumiel et découvrez quatre nouvelles zones : les Arpents ronfleuris, la Mornelande, le Bosquet du Bravecœur et le Rucher nectar.
- Utilisez l'abondant miel produit par les ruches pour préparer de nouveaux plats et fabriquer de nouveaux meubles à base de miel, comme le lait chaud au miel, la barre au miel croustillante, le gâteau d'anniversaire de Winnie, la lampe pot de miel, le tapis douillet feuilles et miel et bien plus !
- Découvrez une mécanique de jeu inédite : l'apiculture ! Placez des fleurs autour d'une Maison des Abeilles affairées pour polliniser ces fleurs et générer plus de miel dans la Maison. Une Maison des Abeilles affairées totalement pollinisée augmentera la vitesse de croissance des fleurs alentour !
- Vous pourrez aussi déplacer ces Maisons des Abeilles affairées dans n'importe quel autre biome, dont votre vallée du jeu de base !
- Soyez à l'affût des hérissons absolument adorables ! Ces nouvelles petites créatures mignonnes sont accompagnées de leurs propres poses dans le mode Photo !
- Essayez d'interagir avec un pont de Lumiel dans la Mornelande pour jouer aux bâtons de Winnie ! Une nouvelle façon unique d'interagir avec vos villageois et d'augmenter votre niveau d'amitié avec eux pour débloquer leurs récompenses exclusives !
- Pour ceux d'entre vous qui jouent déjà à Disney Dreamlight Valley, vous pourrez profiter d'Honeyglow Woods sur toutes les plateformes. De plus, vous recevrez 2000 pierres de lune à dépenser comme bon vous semble !
- Si vous découvrez tout juste Disney Dreamlight Valley, vous pourrez obtenir Honeyglow Woods ET le jeu de base, ainsi que 10 000 pierres de lune ! (Psst, il s'agit d'une monnaie spéciale à dépenser pour acheter des meubles et des vêtements exclusifs dans notre boutique premium.)
- Pour finir, si vous embarquez dans cette nouvelle aventure avant le 22 juillet, vous débloquerez aussi avec votre achat un style de rêve Jour de pluie exclusif pour Winnie l'Ourson dans votre boîte aux lettres dans le jeu !
Drops Twitch du jour de lancement (disponible pour tous les joueurs)
- Pour la sortie de ce nouveau pack Aventure palpitant, nous lançons une nouvelle campagne de drops Twitch !
- Du 8 juillet à 10 h HAE au 15 juillet à 9 h 59 HAE, vous pourrez aller voir les créateurs partenaires suivants et regarder leurs diffusions Disney Dreamlight Valley pour débloquer la corde à linge de Porcinet !
Nouveau contenu et améliorations (disponibles pour tous les joueurs)
- Interface des déplacements rapides retravaillée
- Un nouveau menu interactif pour les déplacements rapides, qui apportera plus de clarté et de contexte à la fonctionnalité et vous permettra d'ajouter comme favorites les destinations qui vous intéressent le plus !
Principaux changements et correctifs (disponibles pour tous les joueurs)
- Problème corrigé : Le visuel des gouttes de pluie ne s'affichait pas sur plusieurs plateformes.
- Problème corrigé : Certains éléments visuels n'apparaissaient pas, comme les Feux follets des Highlands, les Libellules, les livres de l'Horloge automnale, la Tiare papillon et les Étoiles filantes enchantées.
- Une icône de pinceau a été ajoutée à la Toge basique pour l'identifier en tant qu'item Touche magique.
- Problème corrigé : Sur la plateforme Apple Arcade, il était impossible de placer les motifs en mode Photo.
- Problème corrigé : Il était possible de participer aux défis de conception de Daisy avec des Mirages de préréglages de décoration.
- Problème corrigé : La texture des chaussettes était corrompue lorsque l'avatar portait les Pantoufles soleil de minuit.
- Problème corrigé : Il manquait les Coffres de chaumière peinte de taille moyenne et grande dans le système de livraison de Picsou.
- Problème corrigé : Dans le mode Groupé, l'action Annuler s'appliquait aux items un par un lorsqu'un groupe d'items était déplacé dans un autre biome.
- Problème corrigé : Le visage de l'avatar était déformé dans les écrans de « Récompenses » lorsqu'il était équipé de certains parapluies.
- Problème corrigé : Dans la quête « Délices équins », le joueur pouvait ne pas recevoir le Couvercle de casserole en inox.
- Un problème connu existe avec la quête « Interlude 2 : L'espace vide maussade » où il arrive que Bourriquet soit coincé. Il est facile de contourner ce problème en éliminant au moins 2 obstacles sur son passage.
- Ce problème sera entièrement corrigé dans notre prochaine mise à jour.
commentaire (0)