Disney Dreamlight Valley : Poutine, quelle est la recette ?

Nous vous partageons la recette du plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley, en vous révélant les ingrédients nécessaires à sa préparation.

Sur le jeu de simulation de Gameloft, Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses doivent régulièrement cuisiner des plats et des desserts, que ce soit pour progresser dans une quête, faire monter le niveau d'amitié avec un personnage ou bien regagner de l'énergie. Il se peut, de ce fait, que vous deviez cuisiner le plat Poutine, mais que vous ne sachiez pas comment faire.

Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment préparer le plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley, en vous dévoilant la recette complète.

Quelle est la recette du plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley ?

Notons, avant tout, que le plat Poutine de Disney Dreamlight Valley requiert d'avoir progressé sur le jeu, car certains ingrédients requis ne se trouvent que dans des biomes précis et bien avancés. Il faudra notamment avoir accès au biome Terres Oubliées, et surtout avoir débloqué ainsi qu'amélioré le stand de Dingo de cette zone pour préparer ledit plat. Mais, sans plus tarder, voici la recette du plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley :

Colza x 1 Vous pouvez en récolter dans le biome Forêt du Courage

Pomme de terre x 1 Vous pouvez acheter des graines ou des pommes de terre au stand de Dingo, dans les Terres Oubliées.

Fromage x 1 Vous devez acheter un fromage via le garde-manger du restaurant chez Rémy, ce qui vous coûtera 180 pièces d'or.



Une fois que vous avez réuni tous ces ingrédients, il vous suffit de vous rendre à un poste de cuisine. Mettez tous ces éléments dans la marmite et préparez le plat (ce qui nécessite un charbon). Vous aurez, ainsi, obtenu le plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley. Désormais, le plat, qui est de 3 étoiles, est répertorié dans le livre de recettes. Remarquons que le manger redonne 845 d'énergie, tandis que le vendre rapporte 580 pièces d'or.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2.