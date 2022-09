Disney Dreamlight Valley : Comment augmenter la taille du coffre de sa maison ?

Augmenter la taille du coffre (maison) sur Disney Dreamlight Valley

Première rénovation Coût : 2 000 pièces d'étoiles.

Deuxième rénovation (ajout d'un étage à votre maison) Coût : 20 000 pièces d'étoiles.



Sur, et tout au long de l'aventure, nous sommes amenés à collecter un nombre assez conséquent de ressources et items. Ainsi, il est primordial de faire attention à ces espaces de stockage, tels que l'inventaire et le coffre, situé dans la maison. À ce sujet, sachez qu'il est possible d'Au début de l'aventure, les joueurs et les joueuses auront deux options pour entreposer/stocker les items qu'ils auront collectés : l'inventaire et le coffre disposé dans leur maison. Or, ces deux éléments se remplissent très vite. Fort heureusement, il est possible d'augmenter la taille de son inventaire et dudit coffre.Afin de débloquer, il convient d'avoir quelques heures de jeu à son actif. En effet, pour ce faire, il vous faut avoir terminé plusieurs quêtes données par Picsou, dont celle vous permettant d'agrandir votre maison . Suite à cela, vous pourrez voir un panneau devant votre demeure (comme sur l'image ci-dessous).En interagissant avec, Picsou vous proposera de rénover votre chez-vous. Ceci vous coûtera une certaine quantité de pièces d'étoiles, à chaque fois :C'est, d'ailleurs, en rénovant votre maison que vous débloquerez 8 nouveaux emplacements de stockage pour votre coffre. Ainsi, après avoir rénové votre demeure pour la première fois, votre coffre disposera de 16 emplacements au total. Et ainsi de suite.Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider :Pour finir, rappelons queest sorti en accès anticipé au début du mois de septembre 2022 et est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.