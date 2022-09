Disney Dreamlight Valley : Comment augmenter et restaurer la barre d'énergie ?

Comment restaurer de l'énergie ?

Comment augmenter/améliorer sa barre d'énergie ?

Il existe plusieurs moyens desur. Comme vous le savez probablement déjà, si vous vous rendez dans votre maison et que vous y restez un certain temps, vous pourrez voir votre jauge d'énergie se remplir rapidement. Or, cela stipule que vous fassiez régulièrement des allers-retours, ce qui pourrait vite devenir pénible.La solution la plus intéressante, pour, est de manger divers aliments ou repas cuisinés. En explorant le monde de, vous aurez la possibilité de collecter différents fruits/légumes : dans la première zone, vous trouverez facilement des pommes ou des framboises, par exemple. Chacun de ces aliments restaure une certaine quantité d'énergie. Le mieux étant, tout de même, de cuisiner soi-même des plats. Pour ce faire, vous devez avoir récupéré des recettes et avoir rencontré Mickey. En effet, l'une des premières quêtes qu'il vous donne vous permet de débloquer la cuisinière.Par exemple, manger une pomme vous redonne 300 d'énergie tandis qu'une framboise en restaure 250. À l'inverse, une salade de fruits permet de restituer 830 d'énergie, contre 137 pour des crackers.Ainsi, nous ne pouvons que vous conseiller de toujours avoir de la nourriture dans votre inventaire et de prendre le temps de cuisiner des plats, dès que vous avez réuni les ingrédients nécessaires. Cela vous évitera de faire des allers-retours inutiles jusqu'à votre maison.Heureusement, il est possible d'améliorer, et donc,sur. D'ailleurs, cela se fera très naturellement.En effet, en accomplissant, vous gagnerez de l'expérience et monterez en niveau. À chaque niveau gagné, votre barre d'énergie augmente. Ainsi, comme vous l'aurez deviné, plus vous jouerez et avancerez dans la trame principale,. N'oubliez pas non plus d'avec les différents personnages. Ceci vous permettra de gagner encore plus d'expérience, et donc d'augmenter votre niveau plus rapidement.Rappelons, finalement, queest disponible en accès anticipé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.