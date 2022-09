Disney Dreamlight Valley : Comment augmenter la taille de son inventaire ?

Augmenter son inventaire sur Disney Dreamlight Valley

Sac à dos à 28 emplacements (première amélioration)

Coût : 5 000 pièces d'étoiles.

Sac à dos à 35 emplacements (deuxième amélioration)

Coût : 20 000 pièces d'étoiles.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En raison du nombre important de ressources à récupérer et d'objets à ramasser sur, il est intéressant et surtout important d'. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquons comment faire et ce que cela vous coûtera en pièces d'étoiles (monnaie in-game).Au tout début de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses posséderont un inventaire, soit un sac à dos disposant de 21 emplacements au total. Si cela peut sembler conséquent, il n'en est rien en réalité tant il y a beaucoup d'items à récupérer. Ainsi, très vite, vous ressentirez le besoin d'n'est pas difficile en soi. En effet, pour cela, il suffit d'actionner la touche liée à votre inventaire, puis de sélectionner « + Agrandir » dans le menu apparaissant à l'écran. Notons que pour chaque agrandissement d'inventaire, vous débloquez. Or, cela vous coûtera beaucoup de pièces d'étoiles.Ainsi, vous l'aurez compris, afin d'sur, il est nécessaire de collecter un maximum de pièces d'étoiles, notamment en vendant certains items non utiles via le stand de Dingo, par exemple.Sachez que nous avons préparé plusieurs guides pouvant grandement vous aider, si vous débutez surRappelons queest actuellement disponible en accès anticipé sur la plupart des plateformes de jeu, à savoir sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.