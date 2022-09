Disney Dreamlight Valley : Comment agrandir sa maison ?

Comment agrandir sa maison sur Disney Dreamlight Valley ?

Sur, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'investir dans leur maison, afin de l'agrandir. Or, cela nécessite d'avoir débloqué cette fonctionnalité. Si ce n'est pas le cas, pas de panique. Dans ce qui suit, nous vous indiquonsSur, tous les joueurs et joueuses auront automatiquement accès à une maison. Celle-ci est un tantinet délabrée et surtout assez petite, en début d'aventure. Néanmoins, sachez qu'il est tout à fait possible d', sur. Pour cela, il faut avoir quelques heures de jeu à son actif et avoir effectué certaines actions.Pour être plus précis, il est impératif d'avoir rencontré Picsou et avoir terminé plusieurs de ses quêtes. Si vous désirez, celle qui vous intéresse tout particulièrement est intitulée « Cours d'économie de Dreamlight Valley ». La première partie de cette mission exige que vous trouviez 7 gemmes (à récupérer sur des roches) et que vous les vendiez à Dingo, via son stand. Une fois que vous avez récolté et vendu ces items, retournez voir Picsou.À ce moment-là, ce dernier vous indiquera avoir fait construire un ascenseur chez vous afin que vous puissiez investir dans votre maison. En vous y rendant, vous devriez normalement apercevoir un petit sas violet, à l'intérieur (comme sur la première image ci-dessous). En interagissant avec, vous verrez une fenêtre « Agrandissement de la maison » apparaître sur votre écran. En dépensant une certaine somme (1 000, puis 2 000, et ainsi de suite), vousSi vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.Pour finir, rappelons queest sorti en accès anticipé au début du mois de septembre 2022 et est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.