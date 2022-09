Disney Dreamlight Valley : Comment augmenter le niveau d'amitié avec les PNJ ?

Comment augmenter le niveau d'amitié sur Disney Dreamlight Valley ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le monde deest habité par de nombreux personnages, issus des licences Disney ou même Pixar. Tout au long de l'aventure, les joueurs et les joueuses devront, d'ailleurs,. Voici tout ce qu'il faut savoir, à ce sujet.deest très important. D'ailleurs, ceci vous sera demandé à de multiples reprises, via diverses quêtes. Par exemple, après quelques heures de jeu, Merlin vous donnera la quête « L'Amitié avant tout », vous demandant d'améliorer vos relations d'amitié avec les PNJ, et plus précisément jusqu'au niveau 5 avec 3 d'entre eux.Ainsi, voicid'augmenter le niveau d'amitié avec les personnages sur. Tout d'abord, vous vous en doutez probablement déjà, maisque les PNJ vous donnent vous permet d'améliorer votre relation avec eux. D'ailleurs, dans votre journal de quêtes (menu in-game), vous pourrez voir les récompenses des quêtes en cours.Deuxièmement,. En vous approchant de l'un des personnages et en interagissant avec lui, vous aurez la possibilité de sélectionner une ligne de dialogue, marquée par une bulle (comme sur l'image ci-dessous). C'est ainsi que vous pourrez discuter avec un PNJ et, de ce fait, augmenter votre niveau d'amitié avec lui.Par ailleurs, sachez que vous pouvez. À ce sujet, comme sur, ces derniers préféreront certains items plutôt que d'autres. Vous pouvez voir la liste des « choses préférées du jour » d'un personnage, lorsque vous lui offrez un cadeau. Pour Mickey, par exemple, les items qu'il désirait recevoir, ce jour, étaient les suivants : bouillabaisse, pissenlit et piment. Comme vous l'aurez compris, en donnant un item favori à un PNJ, vous augmenterez plus rapidement votre amitié avec lui.Finalement, la meilleure solution, selon nous, est d'. Pour cela, il suffit d'interagir avec le PNJ de votre choix et sélectionner « Allons faire un tour ». À partir de ce moment-là, le personnage vous suivra. En effectuant diverses actions, vous verrez la jauge d'amitié de ce dernier augmenter au fur et à mesure.D'ailleurs, nous vous conseillons d'effectuer des activités en lien avec la spécialité que vous leur avez attribuées. En effet, après avoir débloqué le niveau 2 d'amitié avec eux, vous aurez la possibilité de les affilier à l'une des activités : Excavation, Jardinage, Pêche, Cueillette, Extraction. Par exemple, de notre côté, Dingo est affilié à la pêche. De ce fait, quand nous lui demandons de faire un tour avec nous, nous allons essentiellement pêcher pour augmenter notre amitié avec lui et, également, obtenir plus poissons.Pour rappel,est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC.