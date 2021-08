Dishonored pourrait, à son tour, être adapté en film ou série par Netflix

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Après moult annonces et autant de rumeurs, Netflix devrait continuer ses adaptations issues de l'univers vidéoludique. Après The Witcher et Resident Evil, qui sont d'ores et déjà disponibles, et en attendant Cyberpunk Assassin's Creed ou encore Splinter Cell , pour ne citer que ces noms,Selon les informations de Giant Freakin Robot , provenant de « sources sûres »,, licence créée par le studio français Arkane, dont le premier opus est sorti en 2012 et le dernier en 2017. Les informations ne sont cependant pas plus précises, puisqu'il n'est pas clair s'il s'agit d'une série ou d'un film. Le casting cinq étoiles des jeux de l'époque, avec notamment Chloë Grace Moretz et Michael Madsen, couplé à l'univers riche et doté d'un joli potentiel, donne envie de voir ce que pourrait nous proposer la plateforme de streaming.En attendant une officialisation, et de voir le résultat si le projet débouche sur quelque chose,. À l'occasion de la sortie de la première saison, l'engouement autour de la licence avait été tel que The Witcher 3 avait vu le nombre de ses joueurs exploser.