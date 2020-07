Splinter Cell : Une série Netflix serait en préparation

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Netflix et les jeux vidéo forment ces derniers temps un beau duo. Après la publication de la première saison de The Witcher et l'annonce d' une série tirée de l'univers de Cyberpunk 2077, pour ne citer qu'eux, la plateforme de vidéo à la demande serait sur le point d'annoncer une nouvelle série animée,Si l'information n'a pas encore été officialisée par Netflix ou Ubisoft, nos confrères de Variety assurent qu', écrite et produite par Derek Kolstad, à qui l'ont doit notamment la saga John Wick. Il travaille également sur une autre adaptation vidéoludique, celle de My Friend Pedro. Cette série se composerait de 16 épisodes répartis en deux saisons.L'officialisation devrait se faire sous peu, et pourrait engendrer une autre annonce,Nous vous partagerons de plus amples informations dès lors que nous en aurons.