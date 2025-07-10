Arkane Studios (Dishonored) travaille sur un nouveau jeu AAA très attendu par les joueurs



le 10 juillet 2025 à 15h00 Publié par Justine Manchuelle le 10 juillet 2025 à 15h00

Un bilan financier partagé par Arkane Studios (créateur de la saga Dishonored) suggère que la production d'un jeu AAA aurait débuté fin 2024. Tout porte à croire qu'un héros vêtu de noir serait la vedette de ce projet.