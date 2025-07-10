Arkane Studios (Dishonored) travaille sur un nouveau jeu AAA très attendu par les joueurs

Un bilan financier partagé par Arkane Studios (créateur de la saga Dishonored) suggère que la production d'un jeu AAA aurait débuté fin 2024. Tout porte à croire qu'un héros vêtu de noir serait la vedette de ce projet.
Studio derrière des titres comme Prey, Dishonored 2
ou encore DEATHLOOP, Arkane Studios est resté assez silencieux depuis la sortie de son dernier projet en date, Redfall
. Si son fondateur avait confié vouloir travailler sur le troisième opus de la saga Dishonored
, il est difficile de savoir à l'heure actuelle sur quel jeu travaillent les développeurs. Mais un bilan financier publié le 1er juillet 2025 confirme le développement d'un projet AAA.
Le projet Marvel's Blade officiellement lancé fin 2024 chez les créateurs de Dishonored
Rapidement, les plus observateurs ont constaté que le jeu en question ne pouvait pas être Dishonored 3. Mais un indice visible sur le site officiel du studio
suggère que le jeu AAA en question serait Marvel's Blade. Présenté pour la première fois lors de la cérémonie des Game Awards 2023, le projet a été confié à la branche lyonnaise et est présenté comme tel :
Le jeu Marvel's Blade emmènera les joueurs dans un quartier de Paris placé en quarantaine à la suite d'un phénomène surnaturel. Des vampires ont surgi dans la Ville Lumière, terrorisant ses habitants et les forçant à se calfeutrer chez eux la nuit en attendant le lever du jour.
Mais depuis la présentation de 2023, peu d'informations ont circulé sur le titre. Le bilan financier de 2024 pourrait donc rassurer les amateurs du héros aux lunettes noires.
Une production tardive synonyme d'une sortie dans quelques années
Dans le bilan financier en question, le nom Marvel's Blade n'est jamais évoqué
. Néanmoins, il est quasi sûr que le jeu AAA présenté est celui axé sur Blade. Néanmoins, ce début de production tardif est associé à une mauvaise nouvelle.
En effet, le développement du projet risque de demander plusieurs années de travail aux équipes d'Arkane Studios.
Même si aucune date de sortie n'est évoquée, Marvel's Blade ne sera certainement pas disponible avant 2027 ou 2028 au minimum. Mais les équipes de Lyon pourraient surprendre la communauté avec une bonne nouvelle, affaire à suivre donc !
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