Arkane Studios (Dishonored) : Les budgets de 2 projets très attendus révélés par une source inattendue

Un document officiel français dévoilerait des informations majeures concernant le budget alloué à l'un des jeux les plus attendus d'Arkane Studios, mais également à un autre titre très silencieux depuis quelques mois.
Les créateurs de la franchise Dishonored
travaillent actuellement sur un nouveau jeu très attendu par les amateurs de comics : Marvel's Blade
. Confirmé dans le bilan financier 2024 du studio, le projet en question serait un jeu AAA
. De fait, un budget important peut être consacré à son développement, d'autant qu'il est lié à une franchise Marvel. Toutefois, ce point était resté confidentiel jusqu'à la mise en ligne d'un rapport Crédit d'impôt sur le jeu vidéo établi par le gouvernement français.
Plusieurs dizaines de millions d'euros alloués au développement du nouveau jeu d'Arkane Studios
Ce dernier est consultable en ligne sur le site de l'Assemblée nationale
, mais l'utilisateur Timur222 a également partagé une partie du document sur X/Twitter. Dans ces quelques lignes, il est possible de voir que le budget prévisionnel pour « un nouveau jeu produit par Arkane Studios agréé en 2023 » serait de 94 millions d'euros
. Or, Marvel's Blade a été officiellement dévoilé au public lors de la cérémonie des Game Awards de cette même année.
Sachant que le projet est AAA et que le studio compte 190 employés, un tel budget est déjà annonciateur d'un contenu particulièrement ambitieux
. Mais ce n'est pas la seule révélation majeure de ce rapport.
Blade mais également un jeu Star Wars en préparation et disposant d'un budget conséquent
Quelques lignes plus haut, il mentionne un budget prévisionnel pour le développement de Star Wars Eclipse avoisinant les 100 millions d'euros
. Néanmoins, cette information est à prendre avec des pincettes car le chiffre en question peut avoir augmenté depuis son annonce en 2021. Le texte précise que sur cette somme, « les 73 millions d'euros de dépenses en France sont étalés de 2022 à 2025
».
Dans les deux cas, les budgets dédiés au développement sont conséquents et présagent du meilleur pour les deux titres. À l'heure actuelle, ni Marvel's Blade ni Star Wars Eclipse ne possèdent de date de sortie officielle
.
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