Arkane Studios (Dishonored) sur le point de fermer ses portes ?

Alors que les fermetures de studios s'enchainent depuis quelques semaines, un nouveau nom pourrait étoffer cette sombre liste : Arkane Studios. Si cela est vrai, un jeu maudit pourrait tout simplement être abandonné.

L'année 2026 est marquée par une série noire pour les studios. Entre les licenciements massifs chez Wildlight, la fermeture du studio Spiders (développeurs de GreedFall 2) et Compulsion Games ainsi que la possible fermeture de Ninja Theory malgré l'annonce de Senua, la situation est catastrophique.

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Si beaucoup de studios appartenant à Xbox sont touchés, un nouveau nom circule. En effet, un rapport suggère qu'Arkane Studios, connu entre autres pour la saga Dishonored, pourrait fermer dans peu de temps.

Marvel's Blade responsable de cette situation ?

L'une des raisons de cette possible fermeture est la volonté d'Xbox de réduire certaines des dépenses de sa branche gaming. Or, Arkane Studios travaille depuis plusieurs mois sur un projet qui semble maudit : le jeu Blade. Si le personnage de Marvel s'est fait une place dans des titres comme Marvel Rivals ou Marvel Tokon: Fighting Souls, il semble condamné à ne pas recevoir son propre jeu vidéo.

Un journaliste de The Verge écrit que « Selon mes sources, Microsoft souhaite annuler le projet Blade dans le cadre d'une vague de réductions des coûts et de suppressions de postes prévue pour sa division de jeux Xbox ». Cependant, la fermeture du studio ne serait pas encore à l'ordre du jour. Mais si Arkane Studios ne parvient pas à trouver un repreneur, ce scénario catastrophe pourrait devenir une réalité.

Un avenir encore incertain pour les créateurs de Dishonored 2

Blade avait été annoncé lors des Game Awards 2023 et devait sortir dans le courant de l'année 2026 avant de subir un report à une date indéterminée. Cependant, le budget alloué au projet aurait largement été dépassé, incitant Xbox à prendre une décision radicale.

Toujours d'après les journalistes de The Verge, la firme à la croix verte pourrait annoncer de nouvelles mesures dès la semaine prochaine, entrainant dans la foulée de nombreuses suppressions de postes. L'avenir d'Arkane Studios est donc toujours en suspens, mais il est très incertain...