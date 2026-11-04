Ubisoft prêt à sauver le studio français Arkane ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 novembre 2026 à 10h22
Arkane Studios pourrait bien échapper à la fermeture. Selon de récentes indiscrétions, plusieurs entreprises, dont le géant français Ubisoft, auraient formulé des offres de rachat à Microsoft. Une lueur d'espoir pour les créateurs de Dishonored et pour l'avenir du jeu Marvel's Blade.
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Ubisoft prêt à sauver le studio français Arkane ?

Alors que la menace d'une fermeture définitive plane sur le studio lyonnais à la suite de la violente restructuration opérée par la branche Xbox en juillet dernier, la situation pourrait finalement prendre une tournure plus joyeuse. Grâce à la législation française, et plus particulièrement la loi Florange, Microsoft a été contraint de chercher un repreneur avant de baisser le rideau. Si la date butoir était fixée au 13 novembre, un sursis d'un mois a été arraché par les syndicats, laissant la porte ouverte à de potentielles négociations de la dernière chance.

Ubisoft parmi les repreneurs potentiels

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C'est par l'intermédiaire du journaliste Jason Schreier de Bloomberg, toujours très fiable, que l'information a fuité. Selon des sources proches du dossier, au moins trois entreprises du secteur vidéoludique auraient déposé une offre formelle sur le bureau de Microsoft pour acquérir Arkane. Parmi ces prétendants se trouverait Ubisoft. Et cette révélation a de quoi surprendre.

L'éditeur français traverse actuellement une période assez compliquée, marquée par des réorganisations internes, des annulations de jeux et des licenciements. Voir l'entreprise se positionner sur un rachat de cette envergure soulève de nombreuses questions sur sa stratégie à long terme. Néanmoins, l'expertise d'Arkane dans le domaine des immersive sims pourrait s'avérer être un atout majeur pour des licences phares d'Ubisoft telles que Far Cry, Assassin's Creed ou même Splinter Cell. L'ancrage français des deux entités pourrait également faciliter les synergies, mais aussi permettre aux deux de se tirer vers le haut.

Vers une indépendance du studio lyonnais ?

Les deux autres acquéreurs potentiels demeurent pour l'instant anonymes, tout comme les montants évoqués lors de ces tractations. Toutefois, une autre piste particulièrement intéressante serait à l'étude du côté de la firme de Redmond. Microsoft envisagerait en effet de céder le studio à sa propre équipe de direction.

Cette solution de rachat par les cadres permettrait à Arkane de retrouver une totale indépendance, une perspective qui séduit de nombreux admirateurs du studio. Dans son rapport, Bloomberg précise :

Microsoft explore toujours différentes options, y compris la recherche d'un partenaire pour soutenir le studio dans le travail de développement qu'il reste à accomplir.

L'enjeu crucial de Marvel's Blade

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Au cœur de ces négociations se trouve un projet majeur : Marvel's Blade. Le titre, actuellement en plein développement au sein des locaux lyonnais, nécessite encore une à deux années de travail avant de pouvoir voir le jour. Un rachat réussi, qu'il provienne d'Ubisoft, d'un acteur tiers ou de la direction elle-même, garantirait presque à coup sûr l'aboutissement de ce jeu d'action très attendu par la communauté.

Pour l'heure, ni Xbox ni Ubisoft n'ont souhaité commenter ces indiscrétions. Le compte à rebours continue de tourner pour les équipes d'Arkane, mais l'activité en coulisses prouve que le patrimoine créatif des créateurs de Dishonored, Dishonored 2 ou encore DEATHLOOP pour ne citer que ces jeux reste hautement convoité au sein de l'industrie. La conclusion de ce feuilleton devrait intervenir dans les prochaines semaines, déterminant définitivement la survie de l'un des fleurons du jeu vidéo français.

Et vous, verriez-vous d'un bon œil le rachat d'Arkane par Ubisoft ? N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.

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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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