Le destin d'Arkane Studios (Dishonored) décidé par Microsoft dans quelques jours

La fermeture d'Arkane Studios est un sujet qui inquiète depuis le mois de juillet. Alors que Microsoft allait officiellement condamner la structure, les syndicats se battent pour sauver les 217 emplois menacés.

Nous vous en parlions en juillet 2026 : l'avenir d'Arkane Studios est sérieusement menacé. En effet, le studio derrière Dishonored 2 appartient à Microsoft et son nom figure dans le plan de restructuration, mais pas du bon côté. Alors que ses équipes travaillent toujours sur le projet Blade, le géant envisage sérieusement d'annuler le projet et de fermer la structure.

Arkane Studios est toujours en attente d'un repreneur, d'une offre de rachat ou de tout autre élément qui pourrait sauver les 217 emplois menacés. La date limite du plan de sauvegarde de l'emploi est fixée au 30 octobre 2026 et les syndicats se battent actuellement pour sauver la structure.

Arkane Studios est en péril, mais il se bat pour survivre

Dans un article du journal Le Monde, il est révélé que le studio est représenté par le syndicat Printemps écologique. Or, son représentant a confié aux journalistes du Monde que Microsoft veut fermer Arkane « alors que le studio va bien, afin de faire des économies et d'améliorer la rentabilité de ses investissements à court terme ». Mais ce discours est considéré comme incohérent et le syndicat demande plus de temps à Microsoft pour que les discussions se concluent par une vraie solution.

En effet, plusieurs formes de reprises du studio sont envisagées sans donner davantage de précisions. Mais si le géant américain fait la sourde oreille, les syndicats envisagent d'autres actions comme des grèves pour se faire entendre et comptent sur le soutien des joueurs pour sauver l'entreprise.

S'il n'y a pas d'avancée significative, nous continuerons d'augmenter la pression.

Une possible décision finale rendue le 13 novembre prochain

À l'heure actuelle, l'avenir d'Arkane Studios est donc encore incertain. Une réunion aura lieu le 27 octobre prochain pour rapport d'expertise sur le projet de fermeture, ses conséquences sociales et les mesures envisagées. Mais si la date butoir du plan de sauvegarde de l'emploi est fixée au 30 octobre, c'est le 13 novembre 2026 que le destin de la structure sera enfin connu.

Bien entendu, il est possible que la décision finale ne soit pas rendue ce jour-là si les syndicats parviennent à conclure un accord avec Microsoft. Néanmoins, il existe une possibilité de voir le studio derrière Dishonored, Marvel's Blade, Deathloop et Prey fermer ses portes au début de l'année 2027.