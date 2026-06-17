Le tragique destin de Ninja Theory planifié avant la révélation de Senua

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 juin 2026 à 12h18
L'annonce de la fermeture de Ninja Theory peu de temps après la présentation de Senua a choqué les internautes. Mais des sources révèlent qu'Xbox avait déjà prévu ce scénario avant la conférence du 7 juin dernier.
Le tragique destin de Ninja Theory planifié avant la révélation de Senua

Xbox a habitué sa communauté aux fermetures de studios à répétition, même si cela provoque de nombreuses suppressions d'emplois et la colère des joueurs. Le 14 juin 2026, Jason Schreier de Bloomberg surprenait le monde en annonçant que de nouvelles fermetures étaient envisagées par Xbox.

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La liste incluait notamment Ninja Theory, le studio derrière le récemment dévoilé Senua. S'il s'agissait de rumeurs, un nouveau cap a été franchi. À l'heure actuelle, Ninja Theory cherche activement un repreneur afin de sauver le projet. Toutefois, un détail choquant a été révélé : cette fermeture était prévue avant le Xbox Game Showcase. 

L'annonce de Senua : un appât à investisseurs 

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Mais alors pourquoi présenter Senua alors même qu'Xbox avait déjà des plans pour fermer le studio ? Dans un article publié sur Game File, le journaliste Steven Totilo a révélé que la fermeture de Ninja Theory était évoquée depuis un certain temps. Toutefois, il est difficile de savoir si les équipes de Ninja Theory étaient au courant de la situation. Selon ses sources, Xbox aurait utilisé Senua comme appât pour attirer des investisseurs

Au moment de la révélation de ce jeu, Microsoft avait déjà prévu de mettre fin à sa collaboration avec le studio. L'idée était que la promesse d'un nouveau jeu attirerait les investisseurs. 

L'avenir de Ninja Theory toujours incertain

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Si l'histoire est déroutante, il reste de nombreuses zones d'ombre qui seront certainement discutées en interne. De fait, il est possible que les joueurs ne connaissent pas la vérité avant un long moment. Le plus fou est que si ces informations sont vraies, il est possible que les développeurs aient appris leur fermeture dans l'euphorie de l'annonce de Senua.

Pour l'heure, il faut attendre un geste de la part d'investisseurs, de géants ou d'autres studios pour sauver Senua. Rappelons que la liste des fermetures inclut également Double Fine et Compulsion Games. Mais d'autres noms pourraient étoffer cette liste funeste...

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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