Dinkum : Rayne's Greenhouse, comment débloquer le bâtiment ?

Débloquer et faire construire Rayne's Greenhouse sur Dinkum

Convaincre Rayne de s'installer de façon permanente sur votre île

Rendre différents services à Rayne.

Dépenser de l'argent et acheter des objets (outils et graines) dans sa boutique éphémère, lorsqu'elle est disponible sur votre île.

Construire Rayne's Greenhouse, comment faire ?

Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses rencontreront différents PNJ. Après un certain temps, ces derniers désireront s'installer de façon permanente sur l'île. C'est le cas de John, mais aussi de Rayne, par exemple. De ce fait, dans ce nouveau guide, nous vous expliquons commentNotons, tout d'abord, qu'il est impératif d'avoir débloqué le shop de John . En effet, ce n'est qu'après avoir construit la boutique dudit PNJ que vous pourrez rencontrer d'autres personnages, tels que Rayne. Afin de la convaincre de s'installer de façon permanente sur votre île, vous devrez accomplir certaines actions :Pour rendre des services aux personnages de, il suffit de discuter avec eux et de leur demander s'ils ont un travail pour vous. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à réaliser ce qu'il vous demande. Attention, vous n'avez qu'une seule journée pour accomplir l'objectif. De notre côté, nous avons principalement acheté des objets à Rayne.Après un certain temps, Rayne vous exprimera son désir de rester et de s'installer sur votre île. À partir de ce moment-là, vous pouvez vous intéresser à la construction de sa boutique, diteDès que Rayne vous a indiqué vouloir s'installer sur votre île, allez voir Fletch dans sa tente. Parlez-lui et choisissez « Let's talk about the Town », puis « Can I see the Deeds ? ». Normalement, dans la liste, vous devriez voir la mention suivante :, correspondant à la boutique de Rayne. À titre informatif, faire construire lafera monter la dette de la ville à 200 000 Dinks.Sélectionnez, alors,et choisissez l'emplacement pour le shop de Rayne. Désormais, vous devez rassembler différents matériaux afin que la construction du bâtiment débute. Voici la liste complète des éléments exigés :Lorsque vous aurez placé tous ces éléments dans la boîte attenante à la construction, le chantier démarrera. Après quelques jours,sera disponible. Remarquons, finalement, que la boutique dudit PNJ est ouverte selon les horaires suivants : 11 AM - 4 PM.Pour rappel,est sorti en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022. Le titre est disponible sur la plateforme Steam.