Dinkum : Lingots de cuivre (Copper Bar), comment en fabriquer ?

Fabriquer des lingots de cuivre (Copper Bar) sur Dinkum

Collecter des minerais de cuivre (Copper Ore)

Crafter des lingots de cuivre (Copper Bar)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant toute votre aventure sur, vous serez amenés à récupérer de nombreuses et diverses ressources, afin de fabriquer des items ou faire construire des bâtiments. Parmi elles, le minerai de cuivre (Copper Ore). Dans ce guide, nous vous indiquons comment récupéreret comment le transformer en, surPour récupérer divers minerais, il convient, tout d'abord, de posséder la licence adéquate, soit « The Mining Licence ». Si vous ne l'avez pas encore, vous devez, absolument, rendre visite à Fletch. C'est grâce à ce PNJ que vous pourrez débloquer plusieurs licences. Celle qui vous intéresse coûte 250 Permit Points. Par la suite, il faut que vous achetiez une pioche (pickaxe). Cet outil peut être obtenu auprès de John, contre 12 00 Dinks.Une fois que vous avez la bonne licence et une pioche, vous pouvez partir en quête. Vous en trouverez assez facilement et rapidement sur les îles adjacentes à la vôtre. Il vous suffit de repérer des rochers, possédant des éclats rouges (comme sur l'image ci-dessous). Devant ladite roche, utilisez votre pioche. Dès lors, vous n'aurez plus qu'à récupérerdevant vous.Remarquons que pour chaque roche brisée, à l'aide de votre pioche, vous devriez normalement obtenir 3. Cela est également le cas pour l'étain Finalement, afin de fabriquer, sur, vous aurez besoin de 5. Si et dès que vous possédez cette quantité, dirigez-vous vers le « Crude Furnace », un four en briques que Fletch a dû vous demander de construire, via une précédente quête. Insérez donc les 5dans le four. Après quelques minutes, vous pourrez ramasserIl ne vous reste plus qu'à répéter l'opération, autant de fois que nécessaire. Notons que le cuivre est important suret vous en aurez besoin à plusieurs reprises.Pour rappel,est disponible, en accès anticipé, sur PC. Vous pouvez retrouver le titre de James Bendon sur la plateforme Steam.