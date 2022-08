Dinkum : Ciment (Cement), comment en fabriquer ?

Fabriquer du Ciment (Cement) sur Dinkum

Sur, le titre de James Bendon, vous aurez besoin de fabriquer duà plusieurs reprises, notamment pour construire divers bâtiments. Si vous ne savez pas comment faire, vous voici au bon endroit. En effet, ci-dessous, vous trouverez des explications quant à l'obtention et la fabrication de, surPour fabriquer du, sur, il convient de posséder certains éléments et d'avoir débloqué une licence bien particulière. En effet, il faut, absolument, que vous possédiez « The Mining Licence », obtenue en l'achetant contre 250 Permit Points auprès de Fletch. Évidemment, il est également impératif d'avoir une pioche (Pickaxe). Si ce n'est pas le cas, vous pouvez vous en procurez une, dans le shop de John, contre 1 200 Dinks. D'ailleurs, là-bas, vous devrez également acheter le « Stone Grinder », vendu à un peu plus de 30 000 Dinks.Une fois que vous avez tous ces éléments, vous devez vous mettre en quête de pierres (Stones). Vous en trouverez assez facilement et rapidement : il vous suffit de vous approcher des roches orangées (comme sur l'image ci-dessous) et d'utiliser votre pioche (Pickaxe) dessus. Vous obtiendrez, ainsi, plusieurs pierres (Stones). Collectez-en, autant que nécessaire.Finalement, insérez les pierres (Stones) dans le « Stone Grinder ». Après quelques secondes, vous aurez la possibilité de ramasser un. Dès lors, il vous suffit de répéter l'opération, en fonction de la quantité dedont vous avez besoin. Remarquons que cette ressource est, notamment, nécessaire pour faire construire le Musée (Museum) , surSi vous êtes actuellement sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides, pouvant vous aider :Rappelons, pour finir, queest sorti en accès anticipé au mois de juillet, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam.