Dinkum : Comment pêcher ?

Comment pêcher sur Dinkum ?

Lancez votre ligne. En maintenant plus ou moins longtemps le bouton adéquat, vous pourrez lancer votre ligne assez loin.

Attendez qu'un poisson s'approche de votre hameçon.

Patientez jusqu'à ce que le poisson morde. Faites attention, les poissons ne mordent pas du premier coup.

Dès lors, cliquez sur le bouton lié à l'action « Reel In » (clic gauche de la souris, par défaut).

Lorsque le poisson ne montre plus de résistance et ne tente plus de fuir, ramener le vers vous en maintenant le clic gauche de votre souris. Pendant tout le processus, faites bien attention à la jauge, disponible à droite, sur votre écran. Celle-ci représente l'état de la ligne. Si elle tombe à zéro, la ligne sera cassée et le poisson s'enfuira.

En ramenant la ligne au maximum, vous récupérerez automatiquement le poisson.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur le titre de James Bendon,, les joueurs et les joueuses pourront découvrir plusieurs activités, dont la pêche. Attraper et revendre des poissons permet de gagner des Dinks, la monnaie in-game, et ce assez rapidement. Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin desur, il convient tout d'abord de posséder une licence bien spécifique, soit Fishing Licence permettant « au détenteur d'acheter des cannes à pêche et d'attraper des poissons ». Si vous ne l'avez pas encore, allez parler à Fletch et acheter ladite licence. Ceci vous coûtera 250 Permit Points. Finalement, vous vous en doutez très certainement, vous devrez vous procurer une canne à pêche (Fishing Rod). John en vend à l'unité, en échange de 1 260 Dinks.Une fois que vous avez acheté la Fishing Licence et que vous avez une canne à pêche (Fishing Rod) dans votre inventaire, il vous suffit de suivre ces instructions :Si vous débutez sur, sachez que plusieurs guides, pouvant vous aider durant votre aventure, sont disponibles dans nos colonnes :Pour rappel,est arrivé en accès anticipé au cours du mois de juillet 2022, sur PC. Le titre est disponible sur la plateforme Steam.