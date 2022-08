Dinkum : Le Musée (Museum), comment le débloquer et le construire ?

Débloquer le Musée (Museum) sur Dinkum

Les prérequis pour débloquer le Musée (Museum)

La construction du Musée (Museum)

15 Gum Wood Plank

5 Palm Wood Plank

10 Bag of Cement

16 Nails

Sur le titre de James Bendon,, les joueurs et les joueuses devront bâtir et faire prospérer une communauté, sur une île quasi désertique. Pour cela, ils devront rencontrer de nouveaux PNJ, et les convaincre de rester. Ceci permettra, alors, de construire différents bâtiments utilitaires. Dans ce sens, nous vous expliquons, sur, et quels sont les prérequis.Afin de débloquer et construire le, sur, il faut avoir réalisé certaines actions, au préalable. En effet, il faut impérativement avoir réussi à convaincre John de rester sur votre île et également avoir terminé la construction de son shop (John's Good). De plus, il convient d'avoir remboursé la dette de la ville, liée à la boutique de John. Et d'avoir rencontré Théodore. Ce n'est seulement qu'après avoir accompli ces objectifs que vous pourrez démarrer la construction duSi tel est votre cas, allez parler à Fletch à propos de la ville et demandez-lui quels sont les « Deeds » disponibles. Dès lors, sélectionnez « Museum Deed ». Notez qu'en faisant construire ce bâtiment, la dette de la ville s'élèvera à 125 000 Dinks. Suite à votre sélection, Fletch vous demandera alors de choisir un emplacement pour leAprès avoir choisi l'emplacement du, vous devrez rapporter différents éléments et ressources afin que sa construction débute. Voici la liste complète des éléments demandés pour faire construire le, surAprès avoir rapporté ces ressources, vous devrez faire preuve d'un peu de patience : ce n'est qu'après quelques jours que vous pourrez voir que la construction dutotalement terminée. À partir de ce moment-là, vous pourrez découvrir l'intérieur du bâtiment et interagir avec le nouveau PNJ, Théodore.Pour rappel,est actuellement disponible en accès anticipé sur PC. Le titre est à retrouver sur la plateforme Steam.