Diablo IV : Quelles sont les alternatives au hack 'n' slash ?

À quels jeux jouer avant la sortie de Diablo IV ?

Path of Exile

Torchlight

Victor Vran

Grim Dawn

Diablo, qu'est-ce que c'est ?

Diablo est l'une des licences les plus populaires, et c'est en toute logique que la communauté attend de pied ferme la sortie de Diablo IV , prévue pour le 6 juin 2023. Mais pour patienter, certains aimeraient se (re)plonger dans un hack 'n' slash pour être totalement prêt le jour de la sortie. Si tel est votre cas, nous vous proposons, ci-dessous,Même si Diablo est probablement le hack 'n' slash le plus connu, il existe bien d'autres titres se rapprochant de l'expérience. Certains méritent, d'ailleurs, d'être découverts avant la sortie de, mais si vous ne savez pas vers lesquels vous diriger, nous vous en proposons quelques-uns.est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur gratuit développé et publié par Grinding Gear Games. Il est principalement basé sur le système de hack 'n' slash et se déroule dans un monde ouvert appelé Wraeclast, un continent abandonné et maudit dans lequel les joueurs incarnent des exilés qui ont été bannis pour diverses raisons.Celui-ci se démarque par son système de progression de personnage complexe, proposant un immense arbre de compétences, afin que les joueurs puissent créer un build qui leur ressemble. Un système de crafting complet et original est également de la partie, pour que l'expérience soit la plus immersive.En plus de l'exploration et de l'action en solo, Path of Exile propose un large éventail de modes de jeu en coopération, comme des donjons en arène, des raids de boss et des ligues saisonnières. Enfin, la communauté profite d'un suivi constant, avec du contenu inédit comprenant des extensions payantes qui ajoutent de nouvelles zones, histoires et mécaniques de jeu.Licence action-RPG développé par Runic Games très populaire, Torchlight est doté de trois opus, dont le dernier en date est sorti en 2020. L'univers fantaisiste a particulièrement plu à la communauté, tout comme les créatures mythiques que nous croisons en cours de route.Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes de personnage, chacune ayant ses propres compétences et capacités uniques. La licence propose également une grande variété d'objets à débloquer et à améliorer, ainsi que des combats intenses contre de puissants ennemis. En outre, il est possible de profiter d'un familier, octroyant quelques avantages.se déroule dans un monde sombre et gothique, rempli de monstres en tout genre. Le joueur incarne Victor Vran, un chasseur de démons à la recherche de son ami disparu. Principalement jouable en solo, un mode coopératif a été intégré après la sortie, permettant de pousser l'expérience et la rendre plus intéressante.Le gameplay de Victor Vran consiste principalement à combattre des hordes de monstres et à affronter de puissants boss dans des donjons et des arènes plus ou moins difficiles. Le joueur peut utiliser une variété de compétences et d'armes pour vaincre les ennemis, et ainsi progresser en améliorant ses compétences et la puissance de ses objets.Développé par Crate Entertainment et lancé en 2016, Grim Dawn se déroule dans un monde post-apocalyptique où la civilisation humaine a été presque entièrement détruite par des forces démoniaques. Les joueurs incarnent un personnage qu'ils créent et doivent affronter les dangers de ce monde ravagé tout en tentant de découvrir ce qui s'est passé et comment sauver l'humanité.Pour cela, ils profiteront d'un système de classes avec des compétences modulables, pour créer un build unique tout en laissant un large choix de personnalisation selon le style de jeu. Grim Dawn offre également une grande variété d'objets et d'équipement à collecter et à utiliser, ainsi que de nombreux ennemis et boss à affronter.Diablo est une série de jeux vidéo de type hack 'n' slash développée et publiée par Blizzard Entertainment. La série a été lancée pour la première fois en 1997 (en France) avec Diablo, qui a été suivi par Diablo II en 2000 et Diablo III en 2012. Diablo est connu pour son gameplay rapide et addictif, ainsi que pour son univers sombre et gothique peuplé de démons et de créatures mythiques à affronter durant les différentes aventures.La licence Diablo est jouable en solo ou en coopération avec d'autres joueurs en ligne, et propose une grande variété de personnages à choisir, parmi plusieurs classes, de compétences à débloquer et à monter, ainsi que des combats intenses contre des ennemis puissants. La série Diablo est également connue pour son système de craft d'objets et de loots aléatoires, qui permet aux joueurs de découvrir de nouvelles armes et équipements à chaque partie.Le prochain opus de la série, Diablo IV , sortira, pour rappel, le 6 juin 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Vous pouvez, d'ores et déjà, le précommander selon différentes éditions