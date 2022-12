Diablo IV : Différentes éditions, précommande et prix

Différentes éditions de Diablo IV

Avantages Standard Deluxe Ultimate Diablo IV (Battle.net sur PC) Oui Oui Oui Accès anticipé à la bêta ouverte Oui Oui Oui Monture Porteur de lumière Oui Oui Oui Ailes d’Inarius et familier murloc d’Inarius pour Diablo® III Oui Oui Oui Monture amalgame de rage pour World of Warcraft Oui Oui Oui Ensemble cosmétique Ténèbres ailées d’Umbre pour Diablo Immortal Oui Oui Oui Jusqu’à 4 jours d’accès anticipé à Diablo IV Non Oui Oui Monture Tentation Non Oui Oui Armure de monture Carapace infernale Non Oui Oui Accès au passe de combat premium saisonnier Non Oui Non Niveaux débloqués dans le passe de combat saisonnier Non Non Oui Emote Ailes du Créateur Non Non Oui

Bonus de précommande

Prix des différentes éditions de Diablo IV

Édition Standard PC → 69,99 € PlayStation → 79,99 €

Édition Deluxe PC → 89,99 € PlayStation → 99,99 €

Édition Ultimate PC → 99,99 € PlayStation → 109,99 €



Où précommander Diablo IV ?

l'une des éditions de Diablo IV avec une petite réduction

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après de nombreux mois d'attente, pour ne pas dire des années,n'est plus très loin de sa sortie. Bien évidemment, ce nouvel épisode sera accompagné d'une pléthore de nouveautés et d'améliorations, comme c'est le cas lorsque Blizzard sort un Diablo.Mais pour certains joueurs, et plus particulièrement les amateurs de la franchise, dont le premier opus est sorti en 1997 en Europe,, pour savoir si les bonus présents valent la peine de débourser les quelques dizaines d'euros supplémentaires. De même, nous passons en revue les différents bonus de précommande et le prix de vente de chacune de ces trois éditions.Pour ce qui est des bonus de précommande, tous les joueurs obtiendront un accès anticipé à la bêta ouverte de. Les éditions Deluxe et Ultimate permettent, en outre, d'obtenir un accès anticipé de 4 jours. C'est-à-dire qu'il sera possible d'y jouer quatre jours avant les autres.Le prix de vente des éditions deest semblable aux triples A standards, sans surprise. Vous pourrez vous procurer l'une des éditions selon les prix qui suivent :peut être précommandé directement via les plateformes officielles :Notre partenaire Instant Gaming ne devrait pas tarder à vous proposer, afin de faire des économies lors de l'achat.La sortie deest programmée pour le 6 juin 2023, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.