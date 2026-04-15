Diablo 4 : Vers un portage sur Switch 2 de Lord of Hatred ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 avril 2026 à 17h42
Une fuite au sein d'une organisme indonésien suggère un potentiel portage de Diablo IV : Lord of Hatred sur Nintendo Switch 2.
Diablo 4 : Vers un portage sur Switch 2 de Lord of Hatred ?
La prochaine extension de Diablo IV, Lord of Hatred, sortira à la fin du mois d'avril 2026, et amènera de nombreuses nouveautés, en particulier la très attendue classe du démoniste qui succédera à celle du paladin. En plus des ajouts en jeu, une autre surprise pourrait ravir les amateurs de Nintendo Switch 2.

Diablo 4 pourrait arriver sur Switch 2

En avril 2026, une rumeur relative à un probable portage de Diablo IV : Lord of Hatred sur Switch 2 circule sur le web, à la suite de la révélation effectuée par un organisme de classification indonésien. En effet, l'IGRS (Indonesia Game Rating System) a subi une fuite majeure de sa sécurité, ce qui a entraîné la divulgation de diverses informations, dont l'arrivée imminente de Diablo IV sur Switch 2.

lord-of-hatred
Le titre de Blizzard aurait été classé pour cette console, ce qui laisse penser à la communauté que le portage est bel et bien au programme. Il s'agirait d'une grande première pour les fans de Nintendo, étant donné que Diablo IV n'a jamais été lancé sur la première Switch.

Indonesia Game Rating System (IGRS) API has Diablo IV Lord of Hatred rated for "Nintendo Switch"
by u/shirke1 in GamingLeaksAndRumours

Néanmoins, cette information est à prendre avec des pincettes. Aucune confirmation officielle n'a été communiquée pour le moment, c'est pourquoi il est plus prudent de ne pas se réjouir trop vite.

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Quoi qu'il en soit, la seconde extension de Diablo IV sortira le 28 avril 2026 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, Playstation 4 et PC, et cette extension riche en promesses vous plongera dans la région antique de Skovos. 

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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