Diablo 4 : Le nouveau système de crafting de Lord of Hatred va vous faire changer d'avis à propos des loots magiques et rares

Les premiers détails des changements à venir pour le système de loots sur Diablo IV : Lord of Hatred ont été évoqués en mars 2026.
En mars 2026, Colin Finer, directeur du design des systèmes de Diablo IV
, a livré les premiers détails relatifs à la refonte du butin à venir sur Lord of Hatred au média PC Gamer
. Il s'avère que les choses vont fortement évoluer, et que la version actuelle du jeu se rapprochera un peu plus de Diablo II.
Les objets de qualité inférieure à légendaire auront le potentiel d'être attractif sur Lord of Hatred
Lord of Hatred va sortir à la fin du mois d'avril 2026, et amènera une multitude de nouveautés, comme la classe du démoniste
, les plans de guerre, ou encore un système avancé du filtrage du butin. Ce dernier aspect n'arrivera pas seul, puisque Blizzard a révélé avoir de projets plus vastes en la matière par l'intermédiaire de Colin Finer.
En effet, la prochaine extension de Diablo IV
va réintroduire du butin de bas niveau de qualité, car ces loots sur lesquels vous ne vous attardez habituellement pas pourront présenter des affixes supérieurs
. Les objets basiques, magiques et rares (blanc, bleu, jaune) continueront ainsi d'apparaître même si vous évoluez dans un Tourment élevé, et cela ne devrait pas vous ennuyer, bien au contraire : il sera possible de les transformer en pièces légendaires par l'intermédiaire du Cube horadrique.
Le développeur estime que ce changement sera porteur de davantage de diversité et de richesse à Diablo IV
, grâce à un système de loot plus varié et intéressant.
Nous avons l'impression que le jeu paraît beaucoup plus vide maintenant, car on ne voit quasiment plus rien d'autre que des faisceaux orange.
Sur Lord of Hatred, vous pourrez donc choisir de paramétrer le filtrage du butin de façon à ne voir que les équipements avec un GA, pour pouvoir ensuite confectionner des pièces via le Cube horadrique, un mécanisme lui aussi emprunté à Diablo II.
Ces ajustements devraient alors donner encore un peu plus de piment au jeu, et des détails supplémentaires seront probablement communiqués dans les semaines à venir. Restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV
pour ne rien manquer, et bien vous préparer au lancement de Lord of Hatred.
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