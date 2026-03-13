Diablo 4 : Le nouveau système de crafting de Lord of Hatred va vous faire changer d'avis à propos des loots magiques et rares

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 13 mars 2026 à 11h30
Les premiers détails des changements à venir pour le système de loots sur Diablo IV : Lord of Hatred ont été évoqués en mars 2026.
Diablo 4 : Le nouveau système de crafting de Lord of Hatred va vous faire changer d'avis à propos des loots magiques et rares
En mars 2026, Colin Finer, directeur du design des systèmes de Diablo IV, a livré les premiers détails relatifs à la refonte du butin à venir sur Lord of Hatred au média PC Gamer. Il s'avère que les choses vont fortement évoluer, et que la version actuelle du jeu se rapprochera un peu plus de Diablo II. 

Les objets de qualité inférieure à légendaire auront le potentiel d'être attractif sur Lord of Hatred

Lord of Hatred va sortir à la fin du mois d'avril 2026, et amènera une multitude de nouveautés, comme la classe du démoniste, les plans de guerre, ou encore un système avancé du filtrage du butin. Ce dernier aspect n'arrivera pas seul, puisque Blizzard a révélé avoir de projets plus vastes en la matière par l'intermédiaire de Colin Finer.

À lire également

Diablo 4 : Lord of Hatred va amener un endgame totalement inédit, les détails des nouveautés

Diablo 4 : Lord of Hatred va amener un endgame totalement inédit, les détails des nouveautés

En effet, la prochaine extension de Diablo IV va réintroduire du butin de bas niveau de qualité, car ces loots sur lesquels vous ne vous attardez habituellement pas pourront présenter des affixes supérieurs. Les objets basiques, magiques et rares (blanc, bleu, jaune) continueront ainsi d'apparaître même si vous évoluez dans un Tourment élevé, et cela ne devrait pas vous ennuyer, bien au contraire : il sera possible de les transformer en pièces légendaires par l'intermédiaire du Cube horadrique. 

cube-horadrique
Le développeur estime que ce changement sera porteur de davantage de diversité et de richesse à Diablo IV, grâce à un système de loot plus varié et intéressant.
Nous avons l'impression que le jeu paraît beaucoup plus vide maintenant, car on ne voit quasiment plus rien d'autre que des faisceaux orange.
Sur Lord of Hatred, vous pourrez donc choisir de paramétrer le filtrage du butin de façon à ne voir que les équipements avec un GA, pour pouvoir ensuite confectionner des pièces via le Cube horadrique, un mécanisme lui aussi emprunté à Diablo II.

add-affix
Ces ajustements devraient alors donner encore un peu plus de piment au jeu, et des détails supplémentaires seront probablement communiqués dans les semaines à venir. Restez à l'affût de l'actualité de Diablo IV pour ne rien manquer, et bien vous préparer au lancement de Lord of Hatred.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 ne recevra plus d'extensions, mais il n'est pas encore abandonné

Blizzard a créé la surprise lors de la BlizzCon en annonçant Diablo 5 pour 2029. Si cette révélation réjouit les fans, elle marque un tournant brutal pour Diablo 4, qui ne recevra plus aucune extension. Les futures saisons devront faire le pont entre ces deux époques.
Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo 4 sur Switch 2, nous avons testé la version portable et voici nos premières impressions

Annoncé à la BlizzCon 2026, Diablo 4 arrivera prochainement sur Nintendo Switch 2. L'événement était également l'occasion pour nous de prendre en main cette nouvelle version en mode portable, à travers plusieurs donjons, afin de voir comment le hack'n'slash de Blizzard s'en sort sur la console de Nintendo.
Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète
Diablo IV 14 septembre 2026

Diablo IV arrive sur Nintendo Switch 2 avec une édition complète

Après plusieurs années d'attente, Diablo IV arrive enfin sur Nintendo Switch 2. Blizzard a profité de la BlizzCon 2026 pour officialiser une version réunissant le jeu de base et ses deux extensions.

commentaire (0)