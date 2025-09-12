Diablo 4 : Une mécanique saisonnière pourrait devenir permanente

Depuis la saison 7, les joueurs ont la possibilité d'accroître leur puissance avec des pouvoirs spéciaux, et cette mécanique commence à lasser. Blizzard a évoqué ce point en septembre 2025.
Chaque nouvelle saison de Diablo IV
introduit des nouveautés, qui, pour la plupart, disparaissent quand est lancée la suivante. Même si la Fosse ou les Hordes infernales ont su tirer leur épingle du jeu et survivre à ce système en raison de leur franc succès, il n'en va pas de même pour les mécaniques liées par exemple aux pouvoirs saisonniers. Actuellement, la communauté est impatiente de voir de grands changements se produire sur le jeu, et Adam Fletcher a fait une révélation à ce sujet sur les réseaux en septembre 2025.
Blizzard considère des pouvoirs saisonniers permanents sur Diablo IV
Depuis la saison des maléfices de Diablo IV
sortie en début d'année 2025, les joueurs redécouvrent à chaque fois une mécanique basée sur un schéma similaire. Des pouvoirs spéciaux sont accessibles, et se divisent en trois mineurs, un majeur, et une amélioration. Cependant, cela commence à lasser les joueurs, d'autant que Chaos infernal réservera la même chose avec les pouvoirs du Chaos.
En répondant à une question posée sur X, Adam Fletcher, responsable de la communauté de Diablo IV
, a indiqué qu'il est possible que la mécanique des pouvoirs devienne permanente, ce qui signifie que l'équipe aurait plus de possibilités pour élargir les activités disponibles avec chaque saison.
Je sais que l'équipe veut conserver certaines choses, ou peut-être les faire évoluer encore davantage si elles fonctionnent bien. Mais je précise que cela ne signifie pas forcément qu'elles seront conservées ou disponibles dès la saison suivante, etc.
Il s'agit donc d'une bonne nouvelle, car le jeu serait enrichi dans sa globalité et sur le long terme. La réponse d'Adam Fletcher pourrait d'ailleurs nous inciter à nous demander si d'autres mécaniques pourraient faire leur retour, par exemple la chasse aux têtes.
La seconde extension de Diablo IV
sortira en 2026, et ce chapitre a de bonnes chances d'apporter les changements tant attendus sur le jeu. Si de tels systèmes devenaient définitifs, le développeur pourrait faire parler sa créativité et proposer peut-être des saisons réellement uniques, mais pour en avoir le cœur net, il faudra encore patienter un peu.
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