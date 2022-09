Diablo 4 : Une bêta fermée en fin d'année annoncée, une bêta publique début 2023

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Peu de temps après la fuite d'une version alpha de Diablo IV , Blizzard a pris la parole pour indiquer que des tests fermés, à plus grande ampleur, seront organisés d'ici peu de temps, avant la fin de l'année.. Cela pour deux raisons : la première est de ne pas dévoiler l'histoire avant la sortie, et la deuxième est qu'une grande partie des joueurs préfèrent l'expérience de haut niveau.Ainsi, cette bêta fermée permettra aux développeurs d'avoir un retour assez vite sur ce qui permettra àde prospérer, étant donné que le contenu end-game permettra à la communauté de rester durant de longues heures sur l'expérience, même si la campagne est terminée. Blizzard explique donc que tous les joueurs ne sont pas éligibles, puisqu'il faut une certaine connaissance de la licence et surtout du contenu end-game.. D'ailleurs, nous vous expliquons comment vous inscrire à la bêta de Diablo IV dans ce guide Concernant le contenu qui sera accessible durant ces tests, nous devrions pouvoir accéder aux choses suivantes :. Le tout sera jouable sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, avec le cross-play. Si vous faites partie des sélectionnés, vous recevrez un mail avant le 18 novembre. Si ce n'est pas le cas,Tout n'est cependant pas perdu, étant donné que, juste avant la sortie de Diablo IV, qui n'est pas encore datée, mais prévue pour l'année prochaine, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series.