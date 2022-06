Diablo 4 : Comment s'inscrire pour la bêta ?

Comment s'inscrire pour la bêta de Diablo 4 ?

Près de trois ans après l'annonce de, en fin d'année 2019, Blizzard a enfin ouvert les inscriptions pour son jeu, en ce début de mois de juin 2022. Si vous ne savez pas, nous vous expliquons comment faire.Comme très souvent, il n'est pas bien compliqué de s'inscrire à une bêta, que ce soit une bêta ouverte ou fermée. Dans le cadre de, il vous suffit d'aller sur le site officiel , puis de cliquer sur « Se préinscrire », en haut à droit de la page. Vous pouvez sinon descendre pour cliquer sur le même bouton, se trouvant tout en bas de la page.Vous devez ensuite renseigner votre adresse mail, celle que vous utilisez pour vous connecter à votre compte Battle.net. Vous voilà inscrit pour. Notez que plusieurs plateformes sont concernées pour la ou les phases de tests à venir, puisque nous pouvons nous inscrire sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Aucune mention des PS4 et Xbox One n'a été faite, et il ne serait pas étonnant que Blizzard ait fait le choix d'abandonner ces deux consoles. Nous en saurons un peu plus dans les semaines ou mois à venir.Concernant la date de la première phase de tests ouverte au public, nous n'avons encore aucune information. Mais cela pourrait arriver plus vite que prévu, peut-être d'ici à la fin de l'année. Concernant la sortie de, là encore, nous n'avons aucune information officielle. Néanmoins, le titre très attendu ne devrait pas voir le jour avant avril 2023, selon ce que Blizzard avait indiqué dans son calendrier prévisionnel.En attendant, n'hésitez pas à consulter notre portail dédié àpour ne manquer aucun détail à propos de la future production de Blizzard.