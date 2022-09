Diablo 4 : Leak du gameplay d'un build alpha

Fuite du gameplay de Diablo IV

Après un leak massif de GTA 6 , probablement l'un des plus importants que la scène vidéoludique ait vécu jusqu'à présent, c'est au tour d'un autre jeu attendu, dans une moindre mesure, de voir son gameplay être diffusé avant l'heure.Deux vidéos, l'une de cinq minutes et l'autre d'une quarantaine, ont été partagées sur la toile, permettant d'avoir un premier aperçu de ce que sera l'expérience. Toutefois, avant d'aller plus loin dans les détails, sachez que tout cela provient d'une phase de test, ce qui signifie donc que le rendu ne sera pas le même, notamment parce qu'il reste encore du travail sur l'optimisation ou certaines fonctionnalités, sans parler des textures qui ne sont tout simplement pas présentes.Dans ces différentes vidéos, partagées sur Reddit , et enregistrées, semble-t-il, via Discord,. La vidéo de 38 minutes permet de voir queComme vous le verrez, si vous souhaitez regarder les vidéos, Blizzard avait mis un filigrane avec l'ID de la personne, ce qui devrait permettre aux studios de remonter jusqu'à l'auteur de cette fuite, et éviter que cela ne se reproduise. Notez que d'autres tests, toujours privés, auront lieu ces prochains mois, avec notamment une bêta fermée , à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous inscrire dès maintenant.La date de sortie den'est pas encore connue, mais nous devrions voir débarquer le jeu durant l'année 2023.