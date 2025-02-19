Diablo 4 : Un système de réputation lié aux Gobelins pourrait voir le jour

La Marche des Gobelins pourrait prendre une nouvelle tournure sur Diablo IV, de nouveaux caches de récompenses ont été repérés.
Juste après le déploiement du patch 2.1.2
de Diablo IV,
Wowhead a révélé avoir découvert de nouveaux butins concernant la Marche des Gobelins. L'événement pourrait être mis à jour d'ici peu.
Des caches de trésors liés à la Marche des Gobelins pourraient indiquer un système de réputation à venir
De nouvelles récompenses avec la Marche des Gobelins
auraient été repérées sur Diablo IV
depuis la mise en ligne du patch 2.1.2. En effet, de nouveaux caches de butins apparemment liés avec cet événement, et devraient vous permettre de bénéficier bientôt de quelques facilités concernant la récolte de runes légendaires
. Wowhead a dévoilé les noms de plusieurs de ces caches, de qualité variable :
- Tributs légendaires de gobelin des Bas-fonds de Kurast
- Tributs rares de gobelin des Bas-fonds de Kurast
- Tributs magiques de gobelin des Bas-fonds de Kurast
- Cache de runes légendaires de gobelin
- Cache de runes rares de gobelin
- Cache de runes magiques de gobelin
En plus de cela, des caches pouvant faire référence à un système de réputation
ont également été aperçus :
- Cadeau de gobelin magique
- Emblème de la Marche des gobelins
- Cadeau de Fedric
- Cadeau de Prym
- Cadeau de Murl
- Cadeau d'Ector
- Cadeau de Baron
D'autres caches similaires à ceux que vous obtenez régulièrement une fois la réputation maximale atteinte avec une faction, comme le « Cadeau de gobelin incessant » se sont distingués. Ils pourraient ainsi être acquis en guise de bonus lorsque l'étincelle sublimée de Fedric sera récupérée.
Que signifient alors réellement ces potentiels ajouts ? Nous sommes en effet en droit de nous demander s'il s'agit juste d'une extension de la Marche des Gobelins, ou si ces créatures atypiques seront au cœur d'une future saison. D'un autre côté, la Bénédiction de la Mère prendra fin le 25 février prochain, ce qui laisse penser que le retour de l'événement est imminent. Blizzard n'a pas communiqué à ce sujet pour le moment, et le développeur réserver sans doute une surprise aux joueurs de Diablo IV. Pour en être certain, il faudra toutefois patienter et rester à l'affût d'une annonce officielle.
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