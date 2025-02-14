Diablo 4 : MàJ 2.1.2, les détails de la mise à jour

Retrouvez le patch notes 2.1.2 de Diablo IV dans cet article (saison 7).
La mise à jour 2.12 de Diablo IV
sera déployée le 18 février 2025
et devrait soulager les joueurs qui peinent à trouver des autels oubliés
. En effet, vous aurez à présent la certitude d'en rencontrer un dans certains donjons du Cauchemar, et les difficultés rencontrées avec l'Anneau de Mendeln feront bientôt partie du passé. D'autres corrections et améliorations seront appliquées en même temps, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le patch notes 2.1.2 de Diablo IV
ci-dessous.
Patch notes 2.1.2 de Diablo IV
Vessel of Hatred
Corrections de bugs
- Correction d'un problème où le boss Bloodhorn à la fin du donjon Forgotten Remains pouvait devenir impossible à tuer lors de la transition vers la deuxième phase du combat.
- Correction d'un problème où les Enclumes portables créées par un Parchemin de forge pouvaient empêcher l'interaction avec d'autres objets interactifs si elles étaient placées à proximité.
Jeu de base
Saison des Maléfices
- Un nouvel affixe de Donjon du Cauchemar a été ajouté, garantissant l'apparition d'un Autel oublié. Cet affixe ne sera disponible sur les Sigiles de Donjon Cauchemar que pour le reste de la Saison des Maléfices.
- Dorian le Corbeau, introduit dans la Saison des Maléfices, vous a accueilli dans son vol… Vous pouvez désormais le caresser.
- L'infobulle de Décomposition accélérée a été ajustée, remplaçant la mention "Effets" par "Pouvoirs" pour clarifier que Décomposition accélérée fonctionne uniquement avec les Maléfices et non avec tout ce qui est modifié par un Maléfice.
Divers
Note des développeurs : Nous avons entendu vos retours sur la façon dont ce changement limitait le fonctionnement souhaité de Lacération. Ce changement a été annulé, et nous envisageons d'autres améliorations à l'avenir.
- Le changement du Patch 2.1.1, qui empêchait le déplacement lors du canalisation de la compétence Lacération du Druide, a été annulé.
Corrections de bugs
Accessibilité
Saison des Maléfices
- Correction d'un problème où le bouton de filtre social n'était pas lu par le lecteur d'écran.
- Correction d'un problème où le compteur n'affichait pas correctement la progression des Murmures de la Moisson.
- Correction d'un problème où le Sortilège des Murmures supprimait les effets de Rituel actifs lors d'une rencontre en Bastion enraciné.
- Correction d'un problème où la Caisse unique de la Cabale ne garantissait pas toujours un objet unique.
- Correction d'un problème où la récompense de la Cache pour avoir terminé le Chapitre IV du Voyage de la Saison indiquait incorrectement qu'elle contenait un Parchemin de restauration.
- Correction d'un problème où l'objectif du Voyage de la Saison nécessitant de gagner 750 Aether en une seule course des Hordes Infernales ne se validait pas si le montant final d'Aether était obtenu via une Offre Infernale.
- Correction d'un problème où l'objectif du Voyage de la Saison demandant de vaincre des Lair Boss en groupe se réinitialisait après avoir vaincu un Lair Boss en solo.
- Correction d'un problème où les Roncières ne pouvaient parfois pas apparaître pendant les primes Shepard dans les zones Chasse aux têtes.
- Correction d'un problème où le compteur de la Chasse aux têtes ne disparaissait pas si le joueur se téléportait dans les Hordes Infernales depuis une zone Chasse aux têtes.
- Correction d'un problème où des monstres pouvaient apparaître dans les villes proches d'une zone Chasse aux têtes dans certaines circonstances.
Gameplay
Note des développeurs : Cette correction s'appliquera également rétroactivement aux objets existants.
- Correction d'un problème où la puissance unique des objets Éclat d'hiverre, Croissant maléfique et Allure d'Arreat ne bénéficiait pas des affixes majeurs et pouvait avoir un jet inférieur aux attentes.
- Correction d'un problème où l'effet visuel d'avertissement de l'attaque de frappe d'Ashava ne s'affichait pas correctement.
- Correction d'un problème où les Loups du Druide n'appliquaient pas Fortifier avec l'amélioration Meute de loups farouches.
- Correction d'un problème où les dégâts de l'Anneau de Mendeln ne prenaient pas correctement en compte tous les bonus qui devraient les influencer.
- Correction d'un problème où une course réussie dans les Profondeurs ne débloquait pas le nombre attendu de niveaux supplémentaires.
- Correction d'un problème où une attaque Écho pouvait immédiatement suivre une autre dans certaines circonstances pendant un combat de boss des Profondeurs.
- Correction d'un problème où l'Écho de Lilith pouvait utiliser en boucle son attaque Mort venue d'en haut si elle était Étourdie immédiatement après son atterrissage.
Interface utilisateur et expérience utilisateur
Note des développeurs : Ces annonces ne seront pas automatiquement supprimées lorsqu'une session est en cours, mais elles ne seront pas accessibles pendant une session active.
- Correction d'un problème où l'icône indiquant qu'un objet faisait partie d'un équipement sauvegardé persistait même après le retrait de l'objet de l'équipement.
- Correction d'un problème où les objets ne pouvaient pas être marqués comme Favoris ou Indésirables s'ils faisaient partie d'un équipement sauvegardé.
- Correction d'un problème où les annonces du Trouveur de groupe pour les Profondeurs ou l'UnderCity de Kurast semblaient rejoignables alors que l'activité était déjà en cours.
- Correction d'un problème où l'ajout d'un espace dans le champ de Nom de personnage pouvait provoquer un dysfonctionnement du champ.
- Correction d'un problème où les bonus de dégâts des serviteurs ne s'affichaient pas correctement dans la fenêtre des statistiques du personnage.
- Correction d'un problème où la première entrée de commande avec une manette ne fonctionnait pas dans la section Modifier les objets de la garde-robe pour le Nécromancien, le Druide et le Sorcier.
- Correction d'un problème où les Gemmes pouvaient apparaître comme non recyclables dans le menu Recyclage.
- Correction d'un problème où le bouton Modifier le Pigment dans la garde-robe ne fonctionnait pas correctement dans certaines situations.
- Correction d'un problème où l'infobulle de la Résistance agressive du Barbare ne se mettait pas à jour correctement lorsqu'elle était améliorée.
Divers
- Correction d'un problème où le joueur pouvait être facturé deux fois pour ouvrir un portail vers la Fosse.
- Diverses améliorations de stabilité, performances, visuels, audio et interface utilisateur.
commentaire (1)
toujours pas d'équilibrage de classes pour les sorciers... on va encore devoir se planquer derrière les nécromanciens...