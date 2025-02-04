Diablo 4 : Les runes légendaires, comment s'en procurer en saison 7 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 février 2025 à 10h51
Retrouvez des indications pour récupérer des runes légendaires en saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Les runes légendaires, comment s'en procurer en saison 7 ?
Constituer des mots runiques offre un bonus de puissance non négligeable pour son personnage sur Diablo IV, c'est pourquoi les joueurs se lancent à corps perdu dans la récolte de runes légendaires. En effet, plusieurs qualités existent, et ces dernières sont sans surprise les plus difficiles à récupérer, à l'instar d'Igni. Afin de vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous expliquons ci-dessous de quelle manière obtenir des runes légendaires en saison 7 de Diablo IV.

Comment recevoir des runes légendaires en saison 7 de Diablo IV ?

Les runes légendaires peuvent être acquises de différentes façons en saison 7 de Diablo IV :
  • En éliminant les boss mondiaux et tourmentés
  • En activant des clés pour les Bas-fonds de Kurast
  • En participant aux activités saisonnières
  • En ouvrant le cache de l'Arbre des Murmures
Chaque méthode présente ses propres avantages, les boss tourmentés vous permettent par exemple de recevoir des pièces mythiques si vous êtes chanceux. Concernant les Bas-fonds de Kurast, vous avez de bonnes chances d'obtenir une rune légendaire en utilisant une clé adaptée à votre objectif, et il est plus facile de s'en procurer une que de farmer les composants d'invocation des boss tourmentés.

rune-legendaire

Enfin, les activités saisonnières demeurent une méthode acceptable pour recevoir des runes légendaires. Il est tout à fait possible d'en décrocher une en prenant part aux Chasses aux têtes, ou pour vos efforts de récolte des Murmures. 

arbre-murmures
Il convient de souligner qu'en dépit de vos efforts, il se peut qu'il vous faille plusieurs heures avant de décrocher une première rune légendaire.

crafting-rune
Les plus malchanceux peuvent toutefois se lancer dans le crafting de runes en convertissant celles dont ils ne veulent pas auprès d'un bijoutier. Vous aurez alors 15 % de chances pour que la rune obtenue ainsi soit de qualité supérieure à celles fournies. Si malgré cela vous ne parvenez toujours pas à décrocher quelques runes légendaires, il vous faudra malheureusement interagir avec d'autres joueurs pour en acheter avec vos pièces d'or, ou persévérer dans vos efforts.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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