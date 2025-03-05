Diablo 4 : Un changement de style pour les cosmétiques du Passe de combat est attendu

Le style des cosmétiques disponibles dans le Passe de combat risque de bientôt changer sur Diablo IV.
La saison des Maléfices bat son plein sur Diablo IV
, et comme à chaque fois, les joueurs ont pu découvrir de nouvelles récompenses dans le Passe de combat. Rod Fergusson a fait une déclaration intéressante à ce sujet, un changement de direction pour les cosmétiques pourrait se profiler d'ici peu.
Des cosmétiques « flamboyants » sont au programme pour le Passe de combat de Diablo IV
Au cours d'un échange avec le média Game File
à la suite de son intervention au cours du DICE Summit 2025
, Rod Fergusson, le directeur de Diablo IV
, a évoqué le futur des cosmétiques du Passe de combat saisonnier. En effet, le grand patron estime que les apparences proposées à ce jour deviennent « obsolètes
», laissant entendre qu'un changement de cap pourrait arriver prochainement.
Il est vrai que les ensembles actuels respectent une esthétique sombre et classique, et qu'il est peut-être temps d'innover et d'accepter quelques nouveautés en la matière. C'est d'ailleurs ce que paraît prévoir Blizzard, puisque Rod Fergusson a ajouté que des « éléments intéressants
» et des cosmétiques « plus flamboyants
» seront introduits.
Nous pensons que les passes de combat sont probablement un système obsolète aujourd'hui. [...] Il existe différentes façons de les rendre plus ludiques et de donner plus de liberté aux joueurs. Ce que je peux dire, c'est : restez attentifs. Nous allons introduire des éléments intéressants.
Le système utilisé dans Call of Duty MW2 et MW3 permettant aux joueurs de choisir leur itinéraire pour récupérer leurs récompenses favorites a été salué, et il se pourrait ainsi qu'il soit adapté sur Diablo IV
, ou du moins qu'il serve d'inspiration. Reste à savoir si le titre de Blizzard finira par créer des cosmétiques vraiment excentriques, et ce dès le lancement de la saison 8 le 29 avril 2025
.
Rod Fergusson a en même temps rassuré la communauté quant à l'avenir du jeu sur le long terme, retrouvez les détails concernant ces déclarations dans notre article.
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