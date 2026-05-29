Diablo 4 : La saison 14 s'annonce mouvementée, les grandes nouveautés ont été présentées

Ruptures de Pandémonium, retour des marche-mondes, nouveau boss de repaire, et des uniques qui deviendront mythiques : voici un aperçu des nouveautés de la saison 14 de Diablo IV. Retrouvez les détails dans cet article.

Lord of Hatred est disponible depuis la fin du mois d'avril 2026, et le lancement de la seconde extension de Diablo IV n'a pas été accompagné de mécaniques saisonnières, tant les changements étaient nombreux. Or, le rythme des saisons va revenir à la normale avec la 14ème, et Blizzard a dévoilé ce que ce prochain chapitre réservera. Bientôt testable sur le PTR, la saison 14 de Diablo IV va introduire plusieurs nouveautés, que nous vous résumons ci-dessous.

Les nouveautés de la saison 14 de Diablo IV se révèlent

Ruptures de Pandémonium

Avec la saison 14 de Diablo IV, la séparation entre Sanctuaire et Pandémonium va s'intensifier à travers des failles arcaniques appelées « ruptures de Pandémonium ». De ces brèches, sortiront une nouvelle famille de monstres, et parfois même, un nouveau boss familier. Le but du jeu sera de garder la rupture ouverte le plus longtemps possible en éliminant les créatures, pour remporter davantage de butins. Notez que des gobelins pourront parfois même se montrer, et faire apparaître des ruptures supplémentaires.

Le développeur a précisé le fonctionnement des ruptures de Pandémonium, qui se diviseront en 3 types

Ruptures (normales) : de petites ruptures qui peuvent apparaître sur toute la surface de Sanctuaire, mais qui sont particulièrement à même d'être révélées dans les vagues infernales.

: de petites ruptures qui peuvent apparaître sur toute la surface de Sanctuaire, mais qui sont particulièrement à même d'être révélées dans les vagues infernales. Ruptures déferlantes : des ruptures de taille moyenne qui peuvent apparaître sur le lieu de n'importe quel évènement dans une vague infernale.

: des ruptures de taille moyenne qui peuvent apparaître sur le lieu de n'importe quel évènement dans une vague infernale. Ruptures colossales : de grandes ruptures qui apparaissent seulement dans les sillons de la Profanation, l'arène de boss mondial au sud-est de Zarbinzet.

Marche-monde 2.0

Les marche-mondes reviennent à Sanctuaire dans les ruptures de Pandémonium les plus difficiles. En terminant cette activité, vous aurez une chance d'invoquer un marche-monde.

Ruptures (normales) : aucune invocation de marche-monde.

: aucune invocation de marche-monde. Ruptures déferlantes : donne une chance de faire apparaître un marche-monde lorsque les évènements de la rupture déferlante sont terminés avec maîtrise dans le temps imparti.

: donne une chance de faire apparaître un marche-monde lorsque les évènements de la rupture déferlante sont terminés avec maîtrise dans le temps imparti. Ruptures colossales : apparition garantie d'un marche-monde lorsque l'évènement est réussi.

Triomphez du marche-monde pour ouvrir un portail vers la salle de mortalité.

Salle de mortalité

Si vous terrassez un marche-monde, vous aurez accès à la salle de mortalité. Il s'agit d'un mini-donjon, qui peut également être parcouru avec l'affixe Rupture des donjons du Cauchemar. À l'intérieur, votre missions sera de compléter une activité de rupture spéciale pour remporter des récompenses. Blizzard a précisé que cette salle sera d'ailleurs la meilleure solution pour acquérir des clés de boss de repaire supérieur, nécessaires à l'ouverture des trésors de boss de repaire au niveau Tourment I ou supérieur.

Nouvelle famille de monstres : les créatures ranimées

Dans les salles de mortalité, vous croiserez le chemin des molosses funestes, des membres de la nouvelle famille des monstres ranimés. En les tuant, ces créatures déposeront des orbes offrant de la puissance à un être ranimé spécial, l'exarque. Votre objectif sera de les intercepter avant qu'il ne le touche.

Boss de repaire saisonnier

Un nouveau boss va faire son entrée en saison 14 de Diablo IV : la faucheuse corrompue. Vous le trouverez sur le seuil de Pandémonium à Zarbinzet, et il sera disponible dans la campagne de la saison. Bien entendu, une clé sera nécessaire pour ouvrir la cache de butins, et vous aurez tout intérêt à en farmer : ce boss aura plus de chances d'octroyer des pièces mythiques que les autres.

Objets mythiques uniques 3.0

Dans la saison 14, tous les objets uniques pourront être mythiques.

Au lieu d'être une rareté d'objet, « mythique » désigne désormais une qualité d'objet modifiable. Vous pourrez transformer n'importe quel objet unique en un objet mythique qui changera votre partie du tout au tout grâce à des modificateurs de qualité d'objet.

Concrètement, chaque objet unique pourra être mythique, ou amélioré en mythique par l'intermédiaire du cube horadrique, avec la monnaie saisonnière, les fragments de Pandémonium. Pour en obtenir, il vous faudra battre le nouveau boss et améliorer votre réputation avec la faction saisonnière.

Mises à jour des plans de guerre

À partir du RPT 3.1, vous pourrez synchroniser vos plateaux de plans de guerre avec ceux des personnes de votre groupe. Cette fonctionnalité génère un plateau qui crée un nouveau plan de guerre pour votre groupe entier. Vous devrez remplir les conditions suivantes pour synchroniser vos plans : l'ensemble du groupe doit se trouver à Temis ;

le bouton Nouveau plan n'apparaîtra que si vous êtes dans un groupe.

Si vous sélectionnez Nouveau plan pour le groupe :

Mises à jour du cube horadrique

Les éléments suivants concernant le cube horadrique seront mis à jour dans le RPT de la saison 14.

Les objets uniques peuvent désormais utiliser des relances focalisées et chaotiques.

Les charmes uniques et les objets uniques non ancestraux pourront utiliser des relances de pouvoir unique.

Les prismes d'harmonie chromatiques auront une petite chance de conférer de la résistance à tous les éléments.

L'ensemble de ces nouveautés de la saison 14 de Diablo IV pourra être testé sur le PTR du 2 au 9 juin 2026. Elles sont donc encore susceptibles d'être quelque peu modifiées avant la sortie officielle, dont la date n'a pas été communiquée à l'heure où nous écrivons ces lignes.