Diablo 4 : Un mode jeu attendu depuis longtemps sera disponible durant la saison 14

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 juin 2026 à 12h55
Avec la saison 14 de Diablo IV, Blizzard prévoit de vous offrir l'opportunité de vivre l'expérience comme vous ne l'avez jamais vécue, avec l'introduction d'un nouveau mode.
Diablo 4 : Un mode jeu attendu depuis longtemps sera disponible durant la saison 14

Blizzard a révélé les détails des nouveautés de la saison 14 de Diablo IV, actuellement en train d'être testée par la communauté sur le PTR (du 2 au 9 juin 2026). Les Marche-Mondes vont faire leur grand retour, et vous pourrez explorer des mini donjons, les Salles de mortalité. En plus de cela, tous les objets uniques pourront potentiellement être mythiques, mais la liste des ajouts ne s'arrête pas là. Un mode jeu réclamé depuis des années par une partie de la communauté sera aussi disponible, le Solo Self Found (SSF).

Le mode de Butin personnel débarque sur Diablo IV avec la saison 14

Imaginez vivre seul l'aventure Diablo IV, sans ne rejoindre aucun groupe ni échanger avec les autres. Cela fait longtemps que les joueurs espèrent pouvoir expérimenter ainsi Sanctuaire, et Blizzard a décidé de vous accorder ce privilège, en introduisant le mode Butin personnel (MBP) avec la saison 14.

  • Les personnages MBP doivent être saisonniers uniquement. Ils peuvent aussi être Normal ou Extrême.
  • Les personnages MBP ne peuvent pas intégrer de groupe ou échanger avec d'autres personnages-joueurs.
  • Les personnages MBP partagent leurs propres inventaire, monnaie, parangon, etc. avec les autres personnages MBP du compte.
  • L'essai gratuit, le mode coopératif local et la Citadelle sombre ne sont pas disponibles pour les personnages MBP.
    Sélectionner le MBP pour le personnage est un état permanent pour la durée de la saison et qui ne peut pas être modifié.
  • À la fin de la saison, les personnages MBP redeviendront des personnages éternels, retrouvant ainsi la possibilité d'intégrer un groupe et d'échanger comme avant.
  • Les âmes courageuses qui adopteront ce mode profiteront d'un mode de la tour et des classements exclusifs au MBP pour montrer leurs prouesses en solo.

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Une expérience qui se joue intégralement en solo

Le Solo Self-Found arrive donc bel et bien sur Diablo IV, ce qui ravit une partie de la communauté. Pour ceux qui n'ont encore jamais rencontré une telle offre, il s'agit d'un mode reposant sur un principe : il faut tout faire seul. Vous ne pouvez alors pas rejoindre de groupe, par exemple pour éliminer un boss de repaire, ni échanger d'objets ou de runes. Concrètement, il vous faut tout obtenir par vos propres moyens, ce qui accroît le sentiment d'immersion.

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Concernant Diablo IV, les personnages SSF n'évolueront pas avec les personnages classiques, et une fois la saison terminée, ils rejoindront comme les autres les royaumes éternels. Vous aurez compris que choisir le mode de Butin personnel occasionnera une expérience plus corsée qu'à l'ordinaire, et malheureusement, Blizzard ne vous rendra pas la tâche plus simple : les taux de drop demeureront identiques, ce qui signifie que récupérer l'équipement BIS ne sera probablement pas réalisable.

Diablo 4 is finally getting Solo Self Found!
by u/gorays21 in Diablo

Qu'importe pour les amateurs du mode, le Solo Self-Found est surtout l'opportunité de vivre une expérience plus intense, et d'établir une progression plus gratifiante. La saison 14 de Diablo IV arrivera d'ici quelques semaines, alors réfléchissez dès à présent à la manière dont vous souhaitez la vivre.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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