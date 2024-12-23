Diablo 4 : Quelle est la date de sortie de la saison 7 ?

Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 7 de Diablo IV dans cet article.
Le PTR de la saison 7 de Diablo IV
a été lancé en décembre 2024, et beaucoup s'impatientent de voir cette nouvelle étape commencer réellement. Il est vrai que des nouveautés intéressantes seront comme à chaque fois ajoutées sur le jeu, et que les classes seront rééquilibrées de façon à diversifier une méta trop longtemps dominée par le Sacresprit, arrivé avec Vessel of Hatred. Afin de vous aider à bien vous préparer au lancement de la prochaine saison, nous vous indiquons ici la date de sortie de la S7 de Diablo IV.
Quand la saison 7 de Diablo IV sera disponible ?
La saison à venir de Diablo IV
devrait ravir les joueurs puisqu'elle amènera la très attendue fonctionnalité de l'armurerie
, qui vous permettra d'enregistrer jusqu'à 5 builds et changer ainsi de spécialisation à votre guise.
De plus, l'expérience de la montée en niveau sera encore facilitée en raison de changements apportés aux quêtes de classe
, une étape incontournable qui vous apportera cette fois des récompenses inédites. Comme d'habitude, d'autres nouveautés sont prévues, à l'instar des gemmes occultes, de la découverte de la faction du Coven, des objets uniques inédits et des activités en lien avec les Headrotten et les Headhunts.
D'ailleurs, vous obtiendrez une monnaie saisonnière en sortant victorieux de ces affrontements, à utiliser pour bénéficier de nouveaux pouvoirs.
À la suite des annonces relatives à ces ajouts, l'impatience de la communauté ne cesse de croître, et il ne vous reste plus très longtemps à patienter pour en profiter. La saison 7 de Diablo IV sortira lorsque la sixième prendra fin, c'est-à-dire le mardi 21 janvier 2025.
Cette date de sortie
a été confirmée par Blizzard, et le développeur a d'ailleurs précisé l'heure de sortie : 10 am PST, c'est-à-dire à 19 heures en France
. Il ne vous reste donc plus longtemps pour bien vous préparer et vous organiser afin de ne pas manquer les débuts d'une saison qui s'annonce plus équilibrée que la précédente.
commentaire (1)
Bla-bla-bla bla bla bla bla…. On vous dit tout ci-dessous. Des choses sans intérêt pour combler le fait de dire que ça sera le 25 janvier sans annonce officielle de Blizzard 🤣! Alors que juste avant on nous dit : on vous révèle la date de sortie de la saison 7! 🤣🤣