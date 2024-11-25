Diablo 4 : Des changements vont être apportés aux quêtes de classe en saison 7

La montée en niveau sera moins répétitive en saison 7 de Diablo IV, grâce à des changements introduits pour les quêtes de classe.
La saison de Diablo IV
arrivera en janvier, et le PTR sera accessible pendant quelques jours à partir du 3 décembre 2024. À l'approche du lancement du serveur de tests, Blizzard a dévoilé plusieurs des nouveautés à venir, et l'une d'entre elles concerne les quêtes de classe.
La progression des quêtes de classe sera liée au compte en saison 7 de Diablo IV
Tous les joueurs assidus de Diablo IV
le savent : à partir du niveau 15, il est vivement recommandé de compléter une quête propre à sa classe
, dans le but de débloquer des effets particuliers, par exemple les enchantements pour les Sorciers. Or, il peut être assez fastidieux de réitérer cette action chaque saison, c'est pourquoi Blizzard a pris la décision de lier cette progression au compte en saison 7
, à condition de l'avoir accomplie une fois. Concrètement, si vous avez déjà incarné un Sorcier et terminé cette quête, tous les Sorciers que vous créerez disposeront des enchantements en atteignant le niveau 15.
Cette révélation a été faite au cours du feu de camp présentant la saison 7 en novembre 2024, et devrait simplifier la vie des joueurs. Néanmoins, vous pourriez être incité à accomplir tout de même les quêtes de classe
, car celles-ci octroieront de nouvelles récompenses
. Le développeur n'a pas donné davantage de détails sur ce point, si bien qu'il faudra attendre la sortie du PTR pour en savoir un peu plus.
Ces modifications apportées aux quêtes de classe devraient rendre l'expérience Diablo IV
moins répétitive, et bien entendu d'autres nouveautés sont au programme de cette septième saison. Vous pourrez notamment récupérer des pouvoirs saisonniers et changer de spécialisation à volonté grâce à l'ajout de l'armurerie
.
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