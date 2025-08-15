Diablo 4 : La saison 10 a été présentée et mettra à l'honneur les Hordes infernales, les détails

Découvrez ce que vous réserve la saison 10 de Diablo IV dans cet article. Blizzard a révélé les nouveautés à venir en août 2025, quelques jours avant la sortie du PTR.
La dixième saison de Diablo IV
approche, et Blizzard a révélé dans une longue publication ce que vous réserve ce nouveau chapitre. L'une des activités favorites des joueurs, les Hordes infernales, va faire l'objet d'une refonte majeure et sera au cœur de cette saison. De plus, vous disposerez de nouveaux pouvoirs permettant d'accroître votre puissance, et des portails mystérieux feront leur apparition dans tout Sanctuaire. Pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir les nouveautés de la saison 10 de Diablo IV
ci-dessous.
Les grandes nouveautés de la saison 10 de Diablo IV se dévoilent
Refonte des Hordes infernales
Arrivées en 2024 sur Diablo IV
, les Hordes infernales
incarnent une activité privilégiée par les joueurs, et la saison 10 réserve une belle surprise sur ce point. En effet, les offrandes infernales
, des effets à sélectionner entre chaque vague, seront mises à jour afin qu'elles soient toutes intéressantes. La population de monstres de base sera aussi ajustée. Par ailleurs, le Conseil sera plus menaçant
, puisque l'un de leurs membres sera désigné comme Porte-Parole et bénéficiera de capacités renforcées.
Monstres du Chaos
Des monstres issus du Chaos
surgiront des profondeurs de l'Enfer et arpenteront Sanctuaire. À leur mort, un sanctuaire fera son apparition, accordant un buff puissant.
Vagues du Chaos
Dans les Hordes Infernales, vous aurez parfois la possibilité de choisir une Vague du Chaos avec les offrandes infernales, déclenchant parfois l'apparition de Gobelins spéciaux, de projectiles meurtriers, ou encore de créatures déchaînées.
Le nombre de Vagues du Chaos proposées dépendra de votre Boussole Infernale
et de son palier à chaque entrée dans les Hordes Infernales. Chaque Vague modifiera totalement la suivante, en y « injectant chaos et défi intense.
» En guise de récompense, vous recevrez plus d'Éther brûlant
que d'ordinaire.
Bartuc, le Seigneur de Guerre du Sang
Plutôt que d'affronter le Conseil Déchu, vous pouvez choisir de risquer votre Éther face à Bartuc
, revenu à la vie, pour terminer votre Horde infernale. Chaque membre du groupe devra dépenser de l'Éther pour l'invoquer, et ce boss utilisera des portails pour tirer des projectiles vers vous. Lorsque vous l'aurez battu, il lâchera des butins à récupérer sans dépenser la monnaie des Hordes infernales.
Fleeting Hordes
Une nouvelle version des Hordes Infernales sera disponible pour en venir à bout plus tôt dans votre progression
, dans l'optique que tous les joueurs puissent y participer même avant d'avoir atteint les difficultés Tourment. Elles comporteront 4 vagues, avec un nombre limité d'offrandes infernales. Seuls deux membres du Conseil seront à vaincre pour dépenser vos Éthers.
Armure du Chaos
Un nouveau type d'objet unique, l'Armure du Chaos,
fera son entrée à Sanctuaire en saison 10 de Diablo IV.
Il s'agit d'une version plus puissant des pièces uniques déjà existantes, mais « avec une touche diabolique »
.
Les Armures du Chaos pourront apparaître pour les emplacements suivants :
- Casque
- Plastron
- Gants
- Pantalon
- Bottes
Failles du Chaos
D'étranges portails d'énergie crépitante apparaîtront à travers Sanctuaire, libérant les légions des Enfers. Ils se matérialiseront en monde ouvert pendant les Vagues infernales ou en donjon du Cauchemar, et en éliminant les démons qui en sortent, vous obtiendrez des récompenses. Vous aurez tout intérêt à les farmer pour recevoir des Boussoles infernales, indispensables pour pénétrer dans les Hordes infernales.
Atouts du Chaos
Comme les pouvoirs horadriques de la saison 9, les « Atouts du Chaos » modifieront le fonctionnement de vos compétences : exploitez au mieux votre maîtrise de la construction de personnage pour créer des combinaisons dévastatrices. Ils existeront en 4 niveaux de rareté :
- Magique
- Rare
- Légendaire
- Unique
Il sera possible d'en équiper 3 non uniques à la fois, et un unique. Certains seront propres à votre classe, tandis que d'autres seront communs à tous les joueurs.
Enfin, la saison 10 de Diablo IV
amènera de nouveaux uniques, des équilibrages de classes, de l'équipement et des aspects retravaillés. Tous ces changements seront dans un premier temps testés sur le PTR à compter du 18 août 2025.
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