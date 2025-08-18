Diablo 4 : Obtenir de l'équipement unique sera plus facile en saison 10

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 18 août 2025 à 11h48
Blizzard a pris des mesures pour faciliter l'acquisition d'équipements uniques en saison 10 de Diablo IV, découvrez les changements à venir dans cet article.
Diablo 4 : Obtenir de l'équipement unique sera plus facile en saison 10
La saison 10 de Diablo IV approche, et Blizzard a présenté les grandes nouveautés qu'elle comprendra en août 2025, quelques jours avant son déploiement sur les serveurs de tests. Une refonte majeure des Hordes infernales est notamment au programme, l'une des activités favorites des joueurs, ainsi que de nouveaux pouvoirs et un équilibrage des classes et des aspects. En plus de cela, le développeur a indiqué que l'obtention de butins uniques sera facilitée.

Les pièces uniques seront moins rares en saison 10 de Diablo IV

La prochaine saison de Diablo IV, la dixième, va recevoir des améliorations notables concernant l'équipement unique, d'abord grâce aux Armures du Chaos, un nouveau type d'armures uniques plus puissantes que les modèles classiques, comme annoncé au cours de la présentation de la saison 10.

armure-chaos
Qui plus est, le développeur a indiqué sur son forum officiel d'autres ajustements concernant les objets uniques :
  • Les chances globales d'obtenir des objets uniques ont été augmentées à tous les niveaux de difficulté.
  • Les Murmures ne feront plus tomber d'objets magiques ou rares en difficulté Tourment.
  • Les récompenses de quêtes secondaires en difficulté Tourment ne donneront plus d'objets magiques ou rares : elles sont remplacées par des objets légendaires (ou mieux).
  • La qualité des récompenses des Vagues infernales a été améliorée en difficulté Tourment.
  • Les objets uniques et les aspects légendaires qui se trouvaient principalement dans les Hordes Infernales ont été déplacés vers le butin général, et les objets uniques ont été ajoutés aux tables de butin des Boss de Repaires.
Il sera donc plus simple de récupérer de bonnes pièces uniques, puisqu'elles tomberont plus souvent qu'actuellement en participant à diverses activités, et ce dans chaque niveau de difficulté. Autrement dit, vous pourrez sans doute construire votre build endgame plus vite, s'il dépend bien sûr d'uniques spécifiques. Ces changements ne semblent néanmoins pas concerner l'acquisition d'équipements uniques étoilés, mais en toute logique, si vous en ramassez plus souvent, vos chances d'en obtenir un avec des GA seront également augmentées.

La saison 10 de Diablo IV sera testée sur le PTR à compter du 18 août 2025, alors ne manquez pas d'y créer un personnage pour constater par vous-même ces nouveautés avant qu'elle ne sorte sur les serveurs live.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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