Diablo 4 : Obtenir de l'équipement unique sera plus facile en saison 10

Diablo 4 x The Witcher 3 : Geralt de Riv débarque sur Battle.net
Au cours de la Gamescom 2026, Blizzard et CD Projekt Red ont officialisé un partenariat entre The Witcher 3 et Diablo IV. Des surprises sont au programme.
Il sera donc plus simple de récupérer de bonnes pièces uniques, puisqu'elles tomberont plus souvent qu'actuellement en participant à diverses activités, et ce dans chaque niveau de difficulté. Autrement dit, vous pourrez sans doute construire votre build endgame plus vite, s'il dépend bien sûr d'uniques spécifiques. Ces changements ne semblent néanmoins pas concerner l'acquisition d'équipements uniques étoilés, mais en toute logique, si vous en ramassez plus souvent, vos chances d'en obtenir un avec des GA seront également augmentées.
- Les chances globales d'obtenir des objets uniques ont été augmentées à tous les niveaux de difficulté.
- Les Murmures ne feront plus tomber d'objets magiques ou rares en difficulté Tourment.
- Les récompenses de quêtes secondaires en difficulté Tourment ne donneront plus d'objets magiques ou rares : elles sont remplacées par des objets légendaires (ou mieux).
- La qualité des récompenses des Vagues infernales a été améliorée en difficulté Tourment.
- Les objets uniques et les aspects légendaires qui se trouvaient principalement dans les Hordes Infernales ont été déplacés vers le butin général, et les objets uniques ont été ajoutés aux tables de butin des Boss de Repaires.
commentaire (0)