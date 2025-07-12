Diablo 4 : MàJ 2.3.1, les détails de la mise à jour du 15 juillet 2025

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2025 à 12h41
Retrouvez le patch notes 2.3.1 de Diablo IV, déployé le 15 juillet 2025, dans cet article.
Diablo 4 : MàJ 2.3.1, les détails de la mise à jour du 15 juillet 2025
Après avoir appliqué un correctif visant à apporter un nerf au Sorcier Hydres sur Diablo IV, Blizzard a publié le patch notes de la mise à jour prévue pour le mardi 15 juillet 2025. Tout d'abord, récupérer des Âmes oubliées sera un peu plus simple car vous en obtiendrez davantage en donjon et dans les événements Légion. Les barbares et les druides reçoivent des buffs notables, visant à diversifier la méta et peut-être inciter les joueurs à incarner une autre classe qu'un Sorcier ou un Sacresprit. D'autres changements sont au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le patch notes 2.3.1 de Diablo IV ci-dessous.

Mise à jour d'équilibrage de Diablo IV du 15 juillet 2025

Sacresprit

Aspect de pestilence
  • Bonus de dégâts augmenté de 35–75 % à 50–90 %.
Revanche
  • Dégâts augmentés de 125 % à 150 %.
Ailes acérées
  • Dégâts augmentés de 75 % à 95 %.
Corrections de bugs
  • Correction d'un problème à cause duquel Longtooth pouvait traverser le brouillard de l'arène et rester bloqué dans les bas-fonds de Kurast.
  • Correction d'un problème à cause duquel le Choc traumatisant du Sacresprit ne déclenchait pas toujours les Catalyseurs horadriques.
  • Correction d'un problème où la récompense de quête Cache du nécrolyte vorace ne pouvait pas être ouverte par un Sacresprit.

Barbare

Transe du combat
  • Chance de Coup chanceux augmentée de 10 % à 20 %.
  • Bonus de dégâts augmenté de 15–30 % à 30–60 %.
Coup double
  • Dégâts augmentés de 66 % à 85 %.
Marteau des Anciens
  • Dégâts augmentés de 110 % à 175 %.
Déchirure
  • Dégâts de saignement augmentés de 120 % à 135 %.
Soulèvement
  • Dégâts augmentés de 132 % à 200 %.
Tourbillon
  • Dégâts augmentés de 52 % à 76 %.
Carapace barbelée
  • Dégâts d'épines augmentés de 100 % à 120 %.

Druide

Pulvérisation
  • Dégâts augmentés de 150 % à 175 %.
Grand bâton de la vieille sorcière
  • Avant : Griffe devient aussi une compétence de Tempête et déclenche également Coup de tonnerre à 200–350 % des dégâts normaux.
  • Maintenant : Griffe devient une compétence de Tempête et déclenche Frappe de tempête. Griffe et Coup de tonnerre infligent 100–250 % de dégâts supplémentaires.

Nécromancien

Monstruosité colossale (passif)
  • Bonus de sacrifice des dégâts du golem augmenté de 35 % à 60 %.

Voleur

Masque mortuaire de Nirmitruq
  • Bonus de dégâts augmenté de 70 % à 100 %.
Aspect de banditisme téméraire
  • Dégâts augmentés de 25–45 % à 35–55 %.

Sorcier

Météore
  • Dégâts d'impact augmentés de 120 % à 140 %.
Aspect d'orbite gelée
  • Dégâts de l'Orbe gelé augmentés de 30–50 % à 50–70 %.
Aspect des souvenirs de glace
  • Bonus de dégâts vulnérables de l'Avalanche augmenté de 50–75 % à 75–100 %.

Saison des Péchés des Horadrims

  • L'Arcane sera désormais ramassée automatiquement.
  • Pierre innombrable accorde maintenant de la Vitesse d'attaque temporaire, et les cumuls s'ajoutent à la Vitesse d'attaque permanente.
  • Dans les Donjons de Cauchemar avec l'affixe Exploration d'équipement, le temps de canalisation de l'Artéfact horadrique est réduit de 0,75 s à 0,25 s. La canalisation ne peut plus être interrompue par des dégâts.

Général

Terminer La Fosse octroie maintenant davantage de Pierres d'artifices :
  • Niveaux 70–84 : 2–3 pierres
  • Niveaux 85–99 : 4–6 pierres
  • Niveau 100+ : 8–9 pierres
De plus :
  • Les récompenses d'événements de Légion incluent désormais plus de matériaux de récupération et d'Âmes oubliées en difficulté Aspect de tourment.
  • Les Coffres horadriques dans les Donjons de Cauchemar avec l'affixe Réserve de matériaux horadriques octroient plus de matériaux et d'Âmes oubliées.
Ajustements de l'affixe Forgotten Wisdom :
  • Les Granules d'expérience partagent désormais l'expérience entre les membres du groupe.
  • Le nombre maximum de granules pouvant apparaître dans un donjon a été fortement augmenté.
  • La fréquence de chute a légèrement diminué.
  • Chaque granule accorde plus d'expérience.
  • Les monstres invoqués ne laissent plus tomber de granules.
  • Les granules ne tombent plus dans les Salles fortes horadriques.

Corrections de bugs

Saison des Péchés des Horadrims

  • Correction de disparitions/retours aléatoires des Portails horadriques pendant la quête A Wanderer, Into Flames.
  • Correction des objectifs de progression de la saison pour les quêtes Visions de douleur, Fléau du maître des bêtes et Truths that Line Within.
  • Correction d'un problème où les Caches horadriques majeurs comptaient pour la progression même hors Cauchemar progressif.
  • Correction d'un bug empêchant les anomalies cosmiques d'être visibles entre membres du groupe.
  • Correction de plusieurs erreurs d'intitulés (ex. : Fiole horadrique nommée Cherche-voie horadrique).
  • Correction de la compétence Maelström d'acier du Barbare ne déclenchant pas toujours les Catalyseurs.
  • Correction d'un problème empêchant Fureur de la Nature du Druide de se déclencher avec les compétences à temps de recharge.
  • Correction du suivi erroné entre donjons normaux et de Cauchemar dans les objectifs de saison.
  • Résolution d'un bug de duplication de Bryona durant la quête Embers Yet Smolder.
  • Résolution de duplicatas d'objets (ex. : Grimoire horadrique).
  • Correction du mauvais fonctionnement du bonus de Connaissance horadrique.
  • Plusieurs problèmes liés à l'apparition ou la disparition des chambres fortes horadriques en groupe ont été corrigés.
  • Résolution d'un bug où changer d'arme stoppait l'apparition des anomalies.
  • Les affixes de Donjon de Cauchemar (Totems, Hématomes, Ombres dérivantes...) ne peuvent plus apparaître dans les chambres fortes horadriques.
  • Exploit corrigé dans la quête Embers Yet Smolder où on pouvait farmer indéfiniment sans ramasser la Relique de sang.
  • Résolution d'un bug empêchant la complétion de The Unseeable Demands their Gaze si le joueur quittait la partie après le dialogue de Davish.

Donjons de Cauchemar

  • Résolution du compteur de désactivation d'affixes qui se réinitialisait dans les Cauchemars grandissants.
  • Correction des Caches de récompense horadriques qui ne donnaient rien avec l'affixe Exploration d'équipement.
  • Correction du Boucher (affixe Carnage sanglant) ne laissant pas de butin.
  • Résolution d'un bug où le portail horadrique ne fonctionnait plus si l'initiateur quittait le groupe.
  • L'affixe Mine d'Obducite ne peut plus apparaître avant le niveau 60 dans les Cauchemars grandissants

Gameplay

  • Correction d'un effet visuel trop grand pour la Chevalière corrodée d'X'fal.
  • Correction d'échecs de téléportation vers un point de passage après un échec vers un coéquipier.
  • Résolution d'un bug où le combat contre Astaroth se réinitialisait après sa mort.
  • Résolution de multiples cas où tuer trop vite des ennemis objectifs bloquait la progression.
  • Résolution de l'absence de gobelins ou du Boucher dans Passage abandonné.
  • Correction d'un bug de l'amélioration de Mages de l'ombre du Nécromancien.
  • Correction de la perte de vie avec Masque mortuaire de Nirmitruq lorsque Vue intérieure était actif.
  • Résolution d'un problème d'objets uniques à 3 affixes de base via les caches de Belial.
  • Résolution de l'apparition prématurée des Boussoles des hordes infernales en fin de donjon.
  • Correction de Monstruosité colossale ne bénéficiant pas de l'Aspect sacrificiel.

Interface et expérience utilisateur

  • Ajustement de l'affixe de Donjon Frappes corrompues : le terme « corrompues » s'affiche désormais correctement.
  • Correction d'un bug d'onglet vide dans le menu Statistiques et matériaux lors d'une interaction avec un PNJ.
  • Résolution de notifications d'objets ne disparaissant pas après l'équipement via la garde-robe.
  • Correction d'un bug où la durabilité des objets ne s'affichait pas correctement dans l'armurerie.
  • Correction de l'affichage erroné des effets de Déchirure et Coup de grâce dans les stats du personnage.
  • Résolution d'une erreur de classe pour l'armure Démon de fer.
  • Correction du bouton de tri (manette) dans le menu de Lapidaire horadrique affichant une interface vide.
  • Résolution d'un bug de Compteur d'éther qui n'apparaissait pas depuis une chambre forte.
  • Résolution d'un bug empêchant le joueur 2 (en coop local) d'assigner des compétences via le menu.

Divers

  • Réglage du volume trop faible des dialogues d'Astaroth.
  • Améliorations diverses de stabilité, performance, visuels et interface.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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