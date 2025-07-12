Diablo 4 : MàJ 2.3.1, les détails de la mise à jour du 15 juillet 2025

Diablo 4 : Saison 15, quelle est sa date de sortie ?
Retrouvez des informations relatives à la date de sortie de la saison 15 de Diablo IV dans cet article.
Mise à jour d'équilibrage de Diablo IV du 15 juillet 2025
SacrespritAspect de pestilence
Revanche
- Bonus de dégâts augmenté de 35–75 % à 50–90 %.
Ailes acérées
- Dégâts augmentés de 125 % à 150 %.
Corrections de bugs
- Dégâts augmentés de 75 % à 95 %.
- Correction d'un problème à cause duquel Longtooth pouvait traverser le brouillard de l'arène et rester bloqué dans les bas-fonds de Kurast.
- Correction d'un problème à cause duquel le Choc traumatisant du Sacresprit ne déclenchait pas toujours les Catalyseurs horadriques.
- Correction d'un problème où la récompense de quête Cache du nécrolyte vorace ne pouvait pas être ouverte par un Sacresprit.
BarbareTranse du combat
Coup double
- Chance de Coup chanceux augmentée de 10 % à 20 %.
- Bonus de dégâts augmenté de 15–30 % à 30–60 %.
Marteau des Anciens
- Dégâts augmentés de 66 % à 85 %.
Déchirure
- Dégâts augmentés de 110 % à 175 %.
Soulèvement
- Dégâts de saignement augmentés de 120 % à 135 %.
Tourbillon
- Dégâts augmentés de 132 % à 200 %.
Carapace barbelée
- Dégâts augmentés de 52 % à 76 %.
- Dégâts d'épines augmentés de 100 % à 120 %.
DruidePulvérisation
Grand bâton de la vieille sorcière
- Dégâts augmentés de 150 % à 175 %.
- Avant : Griffe devient aussi une compétence de Tempête et déclenche également Coup de tonnerre à 200–350 % des dégâts normaux.
- Maintenant : Griffe devient une compétence de Tempête et déclenche Frappe de tempête. Griffe et Coup de tonnerre infligent 100–250 % de dégâts supplémentaires.
NécromancienMonstruosité colossale (passif)
- Bonus de sacrifice des dégâts du golem augmenté de 35 % à 60 %.
VoleurMasque mortuaire de Nirmitruq
Aspect de banditisme téméraire
- Bonus de dégâts augmenté de 70 % à 100 %.
- Dégâts augmentés de 25–45 % à 35–55 %.
SorcierMétéore
Aspect d'orbite gelée
- Dégâts d'impact augmentés de 120 % à 140 %.
Aspect des souvenirs de glace
- Dégâts de l'Orbe gelé augmentés de 30–50 % à 50–70 %.
- Bonus de dégâts vulnérables de l'Avalanche augmenté de 50–75 % à 75–100 %.
Saison des Péchés des Horadrims
- L'Arcane sera désormais ramassée automatiquement.
- Pierre innombrable accorde maintenant de la Vitesse d'attaque temporaire, et les cumuls s'ajoutent à la Vitesse d'attaque permanente.
- Dans les Donjons de Cauchemar avec l'affixe Exploration d'équipement, le temps de canalisation de l'Artéfact horadrique est réduit de 0,75 s à 0,25 s. La canalisation ne peut plus être interrompue par des dégâts.
GénéralTerminer La Fosse octroie maintenant davantage de Pierres d'artifices :
De plus :
- Niveaux 70–84 : 2–3 pierres
- Niveaux 85–99 : 4–6 pierres
- Niveau 100+ : 8–9 pierres
Ajustements de l'affixe Forgotten Wisdom :
- Les récompenses d'événements de Légion incluent désormais plus de matériaux de récupération et d'Âmes oubliées en difficulté Aspect de tourment.
- Les Coffres horadriques dans les Donjons de Cauchemar avec l'affixe Réserve de matériaux horadriques octroient plus de matériaux et d'Âmes oubliées.
- Les Granules d'expérience partagent désormais l'expérience entre les membres du groupe.
- Le nombre maximum de granules pouvant apparaître dans un donjon a été fortement augmenté.
- La fréquence de chute a légèrement diminué.
- Chaque granule accorde plus d'expérience.
- Les monstres invoqués ne laissent plus tomber de granules.
- Les granules ne tombent plus dans les Salles fortes horadriques.
Corrections de bugs
Saison des Péchés des Horadrims
- Correction de disparitions/retours aléatoires des Portails horadriques pendant la quête A Wanderer, Into Flames.
- Correction des objectifs de progression de la saison pour les quêtes Visions de douleur, Fléau du maître des bêtes et Truths that Line Within.
- Correction d'un problème où les Caches horadriques majeurs comptaient pour la progression même hors Cauchemar progressif.
- Correction d'un bug empêchant les anomalies cosmiques d'être visibles entre membres du groupe.
- Correction de plusieurs erreurs d'intitulés (ex. : Fiole horadrique nommée Cherche-voie horadrique).
- Correction de la compétence Maelström d'acier du Barbare ne déclenchant pas toujours les Catalyseurs.
- Correction d'un problème empêchant Fureur de la Nature du Druide de se déclencher avec les compétences à temps de recharge.
- Correction du suivi erroné entre donjons normaux et de Cauchemar dans les objectifs de saison.
- Résolution d'un bug de duplication de Bryona durant la quête Embers Yet Smolder.
- Résolution de duplicatas d'objets (ex. : Grimoire horadrique).
- Correction du mauvais fonctionnement du bonus de Connaissance horadrique.
- Plusieurs problèmes liés à l'apparition ou la disparition des chambres fortes horadriques en groupe ont été corrigés.
- Résolution d'un bug où changer d'arme stoppait l'apparition des anomalies.
- Les affixes de Donjon de Cauchemar (Totems, Hématomes, Ombres dérivantes...) ne peuvent plus apparaître dans les chambres fortes horadriques.
- Exploit corrigé dans la quête Embers Yet Smolder où on pouvait farmer indéfiniment sans ramasser la Relique de sang.
- Résolution d'un bug empêchant la complétion de The Unseeable Demands their Gaze si le joueur quittait la partie après le dialogue de Davish.
Donjons de Cauchemar
- Résolution du compteur de désactivation d'affixes qui se réinitialisait dans les Cauchemars grandissants.
- Correction des Caches de récompense horadriques qui ne donnaient rien avec l'affixe Exploration d'équipement.
- Correction du Boucher (affixe Carnage sanglant) ne laissant pas de butin.
- Résolution d'un bug où le portail horadrique ne fonctionnait plus si l'initiateur quittait le groupe.
- L'affixe Mine d'Obducite ne peut plus apparaître avant le niveau 60 dans les Cauchemars grandissants
Gameplay
- Correction d'un effet visuel trop grand pour la Chevalière corrodée d'X'fal.
- Correction d'échecs de téléportation vers un point de passage après un échec vers un coéquipier.
- Résolution d'un bug où le combat contre Astaroth se réinitialisait après sa mort.
- Résolution de multiples cas où tuer trop vite des ennemis objectifs bloquait la progression.
- Résolution de l'absence de gobelins ou du Boucher dans Passage abandonné.
- Correction d'un bug de l'amélioration de Mages de l'ombre du Nécromancien.
- Correction de la perte de vie avec Masque mortuaire de Nirmitruq lorsque Vue intérieure était actif.
- Résolution d'un problème d'objets uniques à 3 affixes de base via les caches de Belial.
- Résolution de l'apparition prématurée des Boussoles des hordes infernales en fin de donjon.
- Correction de Monstruosité colossale ne bénéficiant pas de l'Aspect sacrificiel.
Interface et expérience utilisateur
- Ajustement de l'affixe de Donjon Frappes corrompues : le terme « corrompues » s'affiche désormais correctement.
- Correction d'un bug d'onglet vide dans le menu Statistiques et matériaux lors d'une interaction avec un PNJ.
- Résolution de notifications d'objets ne disparaissant pas après l'équipement via la garde-robe.
- Correction d'un bug où la durabilité des objets ne s'affichait pas correctement dans l'armurerie.
- Correction de l'affichage erroné des effets de Déchirure et Coup de grâce dans les stats du personnage.
- Résolution d'une erreur de classe pour l'armure Démon de fer.
- Correction du bouton de tri (manette) dans le menu de Lapidaire horadrique affichant une interface vide.
- Résolution d'un bug de Compteur d'éther qui n'apparaissait pas depuis une chambre forte.
- Résolution d'un bug empêchant le joueur 2 (en coop local) d'assigner des compétences via le menu.
Divers
- Réglage du volume trop faible des dialogues d'Astaroth.
- Améliorations diverses de stabilité, performance, visuels et interface.
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