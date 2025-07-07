Diablo 4 : Âmes oubliées, quels sont les meilleurs moyens d'en obtenir en saison 9 ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 07 juillet 2025 à 11h42
Retrouvez des indications pour farmer des Âmes oubliées (Forgotten Souls) en saison 9 de Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Âmes oubliées, quels sont les meilleurs moyens d'en obtenir en saison 9 ?
La saison 9 de Diablo IV bat son plein, et comme souvent, les joueurs peinent à réunir une ressource spécifique. Concernant les Péchés des Horadrims, il s'agit des Âmes oubliées, un composant indispensable au perfectionnement (Masterworking). Afin de vous aider, nous vous présentons ici les meilleures méthodes pour obtenir des Âmes oubliées (Forgotten Souls).

À quoi servent les Âmes oubliées ?

En saison 9 de Diablo IV, les Âmes oubliées (Forgotten Souls) sont des matériaux d'artisanat principalement employés pour optimiser son équipement par l'intermédiaire du forgeron et du perfectionnement (Masterworking).

ames-oubliees

Même si Blizzard avait promis que ce système serait plus abordable cette saison, il n'en demeure qu'il exige une quantité importante d'Âmes oubliées, et cela commence dès le premier palier d'amélioration. Le problème en saison 9 réside que la plupart des joueurs n'hésitent pas à en dépenser des quantités astronomiques pour bénéficier d'un perfectionnement optimal en le réinitialisant à outrance, et que les réserves s'amenuisent à vitesse éclair.

ame-oubliees-utilite


Où trouver des Âmes oubliées en saison 9 de Diablo IV ?

L'infobulle des Âmes oubliées indique où en récupérer, mais certaines solutions valent mieux que d'autres. En effet, trois méthodes prévalent pour farmer des Âmes oubliées.

1- Belial

Si vous souhaitez récupérer à coup sûr des Âmes oubliées tout en obtenant des butins uniques ou mythiques, le moyen le plus efficace est d'enchaîner les éliminations de Belial. Le boss en laissera tomber en moyenne une dizaine à chaque fois, si bien que si vous disposez d'un bon nombre de Carcasses du traître, vous avez tout intérêt à passer du temps dans son repaire.

forgotten-souls-belial

2- Hordes infernales

Les Hordes infernales incarnent une solution viable pour récolter des Âmes oubliées. En plus de vous accorder des Obducites et au moins une pièce d'équipement avec un affixe supérieur, cette activité récompense d'un bon nombre de Forgotten Souls. Les clés s'obtiennent principalement sur Belial, c'est pourquoi vous pourriez alterner entre des éliminations du Seigneur du Mensonge et des Hordes infernales si vous aspirez à récupérer un maximum d'Âmes oubliées.

3- Coffres des Vagues infernales

Enfin, beaucoup estiment que l'ouverture des coffres pendant les Vagues infernales incarne le meilleur moyen de recevoir des Âmes oubliées. Il est vrai qu'une quantité notable vous sera accordée ainsi, alors n'hésitez pas à passer un peu de temps en monde ouvert pendant qu'une Vague est active pour faire le plein.

coffres-helltide
Il existe d'autres solutions pour obtenir des Âmes oubliées en saison 9, par exemple les Caches de récompenses de l'Arbre des Murmures ou encore certaines clés de donjon du Cauchemar disposant d'un affixe de matériaux, mais celles que nous venons de vous présenter ci-dessus sont sans doute les plus efficientes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

Plus d'articles

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour
Diablo IV 12 juillet 2026

Diablo 4 : Le correctif du 14 juillet 2026 augmente vos chances de récupérer des objets mythiques, les détails de la mise à jour

Retrouvez les détails du correctif du 14 juillet 2026 de Diablo IV dans cet article : les objets mythiques se feront enfin moins rares.
Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14
Diablo IV 06 juillet 2026

Diablo 4 : Récupérer des objets mythiques est devenu un véritable parcours du combattant en saison 14

La refonte du système des objets mythiques de la saison 14 de Diablo IV ne fait pas l'unanimité au sein de la communauté, bien au contraire.
Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)
Diablo IV 01 juillet 2026

Diablo 4 : Table des loots uniques des boss de repaire en saison 14 (Lord of Hatred)

Retrouvez les butins uniques de tous les boss tourmentés de la saison 14 de Diablo IV, la saison de l'éveil de la Mort, dans cet article.

commentaire (0)