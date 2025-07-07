Diablo 4 : Âmes oubliées, quels sont les meilleurs moyens d'en obtenir en saison 9 ?

Retrouvez des indications pour farmer des Âmes oubliées (Forgotten Souls) en saison 9 de Diablo IV dans cet article.
La saison 9 de Diablo IV
bat son plein, et comme souvent, les joueurs peinent à réunir une ressource spécifique. Concernant les Péchés des Horadrims, il s'agit des Âmes oubliées, un composant indispensable au perfectionnement (Masterworking). Afin de vous aider, nous vous présentons ici les meilleures méthodes pour obtenir des Âmes oubliées (Forgotten Souls).
À quoi servent les Âmes oubliées ?
En saison 9
de Diablo IV
, les Âmes oubliées (Forgotten Souls)
sont des matériaux d'artisanat principalement employés pour optimiser son équipement par l'intermédiaire du forgeron et du perfectionnement (Masterworking).
Même si Blizzard avait promis que ce système serait plus abordable cette saison, il n'en demeure qu'il exige une quantité importante d'Âmes oubliées
, et cela commence dès le premier palier d'amélioration. Le problème en saison 9
réside que la plupart des joueurs n'hésitent pas à en dépenser des quantités astronomiques pour bénéficier d'un perfectionnement optimal en le réinitialisant à outrance, et que les réserves s'amenuisent à vitesse éclair.
Où trouver des Âmes oubliées en saison 9 de Diablo IV ?
L'infobulle des Âmes oubliées
indique où en récupérer, mais certaines solutions valent mieux que d'autres. En effet, trois méthodes prévalent pour farmer des Âmes oubliées.
1- Belial
Si vous souhaitez récupérer à coup sûr des Âmes oubliées
tout en obtenant des butins uniques ou mythiques, le moyen le plus efficace est d'enchaîner les éliminations de Belial
. Le boss en laissera tomber en moyenne une dizaine à chaque fois, si bien que si vous disposez d'un bon nombre de Carcasses du traître, vous avez tout intérêt à passer du temps dans son repaire.
2- Hordes infernales
Les Hordes infernales
incarnent une solution viable pour récolter des Âmes oubliées
. En plus de vous accorder des Obducites et au moins une pièce d'équipement avec un affixe supérieur, cette activité récompense d'un bon nombre de Forgotten Souls
. Les clés s'obtiennent principalement sur Belial, c'est pourquoi vous pourriez alterner entre des éliminations du Seigneur du Mensonge et des Hordes infernales si vous aspirez à récupérer un maximum d'Âmes oubliées.
3- Coffres des Vagues infernales
Enfin, beaucoup estiment que l'ouverture des coffres pendant les Vagues infernales
incarne le meilleur moyen de recevoir des Âmes oubliées.
Il est vrai qu'une quantité notable vous sera accordée ainsi, alors n'hésitez pas à passer un peu de temps en monde ouvert pendant qu'une Vague est active pour faire le plein.
Il existe d'autres solutions pour obtenir des Âmes oubliées en saison 9
, par exemple les Caches de récompenses de l'Arbre des Murmures ou encore certaines clés de donjon du Cauchemar disposant d'un affixe de matériaux, mais celles que nous venons de vous présenter ci-dessus sont sans doute les plus efficientes.
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