Diablo 4 : Le correctif du 10 juillet nerf le Sorcier Hydres, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 juillet 2025 à 11h09
Retrouvez ce qu'a apporté le correctif du 10 juillet 2025 sur Diablo IV dans cet article.
Diablo 4 : Le correctif du 10 juillet nerf le Sorcier Hydres, les détails
Le 10 juillet 2025, Blizzard a appliqué un court correctif sur les serveurs de Diablo IV dans l'optique d'apporter un nerf prévisible à un build spécifique du Sorcier Hydres. Le développeur en a profité pour solutionner quelques autres problèmes, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 10 juillet de Diablo IV ci-dessous.

Correctif du 10 juillet de Diablo IV

Il fallait s'y attendre : le Sorcier Hydres, qui ralentissait les serveurs de Diablo IV en suivant un build précis composé principalement de pièces uniques, et surtout, du catalyseur Anomalie cosmique, a fait l'objet d'un nerf avec le correctif du 10 juillet 2025. Fort heureusement, vous pourrez toujours infliger de lourds dégâts avec cette spécialisation en suivant un build standard. Notez toutefois que l'interaction du talent Illumination et le joyau d'infusion a été revue, afin d'éviter un scaling infini des dégâts.

anomalie-cosmique

Voici les changements opérés avec la mise à jour :
  • Réduction du taux d'activation de l'Anomalie Cosmique lors de l'utilisation avec des compétences à projectiles.
  • Celles-ci ne peuvent désormais s'activer qu'une seule fois par utilisation de compétence.
Corrections de bugs
  • Correction d'un problème d'interaction entre le Joyau d'Infusion et l'Illumination (talent ultime) qui permettait aux Sorciers d'augmenter leurs dégâts à l'infini.
  • Correction d'un problème rendant les Portails Horadriques dans les Chambres Fortes Horadriques difficiles à interagir.
  • Améliorations de la stabilité.
Le développeur a aussi mis en place des améliorations pour fluidifier Diablo IV, ce qui pourrait soulager ceux parmi vous qui rencontrent des problèmes techniques importants, responsable d'une surchauffe du processeur. Reste à savoir si ces changements porteront leurs fruits, alors rendez-vous à Sanctuaire pour en avoir le cœur net.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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