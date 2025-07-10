Diablo 4 : Le correctif du 10 juillet nerf le Sorcier Hydres, les détails

Retrouvez ce qu'a apporté le correctif du 10 juillet 2025 sur Diablo IV dans cet article.
Le 10 juillet 2025, Blizzard a appliqué un court correctif sur les serveurs de Diablo IV
dans l'optique d'apporter un nerf prévisible à un build spécifique du Sorcier Hydres. Le développeur en a profité pour solutionner quelques autres problèmes, et pour en savoir plus, nous vous invitons à découvrir le correctif du 10 juillet de Diablo IV
ci-dessous.
Correctif du 10 juillet de Diablo IV
Il fallait s'y attendre : le Sorcier Hydres, qui ralentissait les serveurs
de Diablo IV
en suivant un build précis composé principalement de pièces uniques, et surtout, du catalyseur Anomalie cosmique
, a fait l'objet d'un nerf avec le correctif du 10 juillet 2025.
Fort heureusement, vous pourrez toujours infliger de lourds dégâts avec cette spécialisation en suivant un build standard. Notez toutefois que l'interaction du talent Illumination
et le joyau d'infusion a été revue, afin d'éviter un scaling infini des dégâts.
Voici les changements opérés avec la mise à jour :
Corrections de bugs
- Réduction du taux d'activation de l'Anomalie Cosmique lors de l'utilisation avec des compétences à projectiles.
- Celles-ci ne peuvent désormais s'activer qu'une seule fois par utilisation de compétence.
- Correction d'un problème d'interaction entre le Joyau d'Infusion et l'Illumination (talent ultime) qui permettait aux Sorciers d'augmenter leurs dégâts à l'infini.
- Correction d'un problème rendant les Portails Horadriques dans les Chambres Fortes Horadriques difficiles à interagir.
- Améliorations de la stabilité.
Le développeur a aussi mis en place des améliorations pour fluidifier Diablo IV
, ce qui pourrait soulager ceux parmi vous qui rencontrent des problèmes techniques importants
, responsable d'une surchauffe du processeur. Reste à savoir si ces changements porteront leurs fruits, alors rendez-vous à Sanctuaire pour en avoir le cœur net.
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