Diablo 4 : Les refontes de la trempe et du perfectionnement ne correspondent pas aux attentes des joueurs

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 octobre 2025 à 12h57
Le PTR de la saison 11 de Diablo IV a permis de découvrir ses nouveautés et ses refontes, mais les tests ne sont pas concluants concernant la trempe et le perfectionnement.
Diablo 4 : Les refontes de la trempe et du perfectionnement ne correspondent pas aux attentes des joueurs
La saison 11 de Diablo IV approche, et sera marquée par plusieurs refontes majeures. Les joueurs demandaient depuis des longtemps des changements au niveau de la trempe et du perfectionnement, et le développeur a entendu cet appel. Néanmoins, à la suite du déploiement du PTR, il apparaît que Blizzard en aurait peut-être trop fait en la matière.

Les refontes de la trempe et du perfectionnement ne seraient pas réussies

L'ouverture des serveurs de tests de la saison 11 de Diablo IV a permis à la communauté d'en apprendre plus sur les ajustements des systèmes de trempe et de perfectionnement. Malheureusement, d'après les retours des participants partagés par l'intermédiaire de Reddit, il apparaît que le développeur serait allé trop loin.

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Tout d'abord, la trempe présenterait toujours le même problème, c'est-à-dire une surcharge d'affixes disponibles, alors que la communauté espérait simplement un plus grand nombre de relances ou de réinitialisations, voire des points de sauvegarde. Les joueurs souhaitaient surtout éviter la possibilité de « brick » un objet, en changeant de trempe sans quelconque limitation. Le système serait simplement devenu « ennuyeux », et n'aurait donc plus grand intérêt à vos yeux.

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D'un autre côté, le perfectionnement essuie des retours encore plus négatifs, puisque chaque pièce est augmentée dans sa globalité, mais de manière mineure. Il n'est plus possible d'améliorer un affixe spécifique, et beaucoup considèrent que désormais, le masterworking s'apparente à « littéralement 20 clics pour des gains mineurs d'armure ou de résistance ».
Tout ce qu'on voulait, c'était des points de sauvegarde du perfectionnement aux niveaux 4 et 8.À la place, on a eu un système entièrement nouveau que personne n'aime.
Le système aurait donc perdu de son intérêt, et le constat global témoigne que certes Blizzard a entendu la communauté, mais sans l'avoir réellement comprise.
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Toutefois, la situation n'est pas encore totalement vouée à l'échec. Ces refontes viennent seulement d'être testées, ce qui implique que d'autres ajustements et des rectifications pourraient advenir. Le développeur pourrait donc faire machine arrière en transformant les refontes en petits correctifs qui correspondraient mieux à vos attentes. Une prise de parole est attendue dans les semaines à venir, alors restez à l'affût pour ne rien manquer des nouveautés de la saison 11 de Diablo IV.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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