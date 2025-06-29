Diablo 4 : « Vos cris de guerre ne passent pas inaperçus », Blizzard tease de grands changements à venir

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 29 juin 2025 à 12h17
En juin 2025, Blizzard a annoncé être en train de préparer des surprises de taille concernant Diablo IV, dans le but de satisfaire les demandes des joueurs.
Diablo 4 : « Vos cris de guerre ne passent pas inaperçus », Blizzard tease de grands changements à venir
La saison 8 de Diablo IV n'a pas franchement convaincu les joueurs, si bien que les plaintes et requêtes à l'intention de Blizzard se multiplient sur les réseaux et les forums. Au lendemain d'une session de streaming présentant les derniers ajustements et équilibrages de classe de la saison 9, Adam Fletcher, responsable de la communauté, a fait une annonce qui pourrait réconcilier les joueurs avec le développeur.

Blizzard prévoit des changements majeurs sur Diablo IV pour répondre aux demandes des joueurs

Si Adam Fletcher n'a pas beaucoup participé aux séances de streaming relatives à la saison 9 de Diablo IV, c'est pour une bonne raison. En effet, le responsable a justifié son absence sur Bluesky et X en expliquant être en train de gérer de « grands projets » destinés à redonner le sourire aux joueurs. Il s'est d'abord montré rassurant en s'adressant aux joueurs, et leur affirmant que « leurs cris de guerre réclamant plus de changements ne passent pas inaperçus ».


Adam Fletcher a ajouté que « l'équipe travaille sur certains des plus gros changements, qui répondent vraiment aux demandes des joueurs et bien plus encore. Nous en dirons plus à l'approche de leur arrivée. » 

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Aucun détail supplémentaire n'a été livré, et les spéculations vont bon train. Le développeur pourrait tout aussi bien faire allusion à une nouvelle extension qu'à des changements majeurs sur Vessel of Hatred, en termes peut-être de difficulté ou de gameplay. Quelques semaines avant cette prise de parole, le responsable de la communauté avait publié un message dans lequel il invitait les joueurs à donner leur avis à propos de certains éléments en préparation par l'intermédiaire du site officiel de Blizzard. Il apparaît alors que votre ressenti pèse vraiment dans la balance pour ces futurs bouleversements, mais il faudra patienter pour en apprendre un peu plus à ce sujet.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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