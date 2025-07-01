Diablo 4 : Dante le compagnon chien de la saison 9, comment l'obtenir ?

Retrouvez des indications pour recevoir le compagnon chien Dante en saison 9 de Diablo IV.
Les compagnons sont arrivés sur Diablo IV
au cours de l'été 2024, et le nombre de modèles disponibles n'a cessé d'augmenter au fil du temps. Avec le lancement de la saison des Péchés des Horadrims en juillet 2025, vous avez l'occasion d'ajouter un nouveau compagnon
à votre collection, le chien Dante.
Comment récupérer Dante le chien en saison 9 de Diablo IV ?
Après les félins et les oiseaux, un nouveau canidé pourra accompagner les joueurs de Diablo IV
dans leurs périples pour les aider à ramasser or et matériaux, et beaucoup se demandent sans doute comment recevoir le chien Dante
.
En réalité, les plus observateurs parmi ont peut-être déjà remarqué que ce compagnon était l'une des récompenses du Périple saisonnier (Season Journey). Dante vous sera effectivement offert pour la complétion du chapitre 6, qui nécessite de débloquer au préalable les précédents et d'accèder au mode de difficulté Tourment 4.
Pour y parvenir, vous devrez tout simplement jouer au jeu en prenant part à un maximum d'activités, comme les Vagues infernales, les Hordes infernales ou encore les donjons du Cauchemar, mis à jour au cours de la saison 9. Il vous sera aussi parfois demandé d'effectuer des crafts auprès d'un alchimiste ou de perfectionner votre équipement, des étapes que vous devriez naturellement achever au fur et à mesure de vos aventures.
En plus de récupérer ce compagnon chien, vous obtiendrez surtout 3 cendres utiles à améliorer les bénédictions saisonnières, ainsi qu'une panoplie d'équipements légendaires. N'hésitez toutefois pas à consulter votre avancée de manière régulière, afin d'identifier les objectifs manquants et accélérer votre progression vers l'acquisition de Dante
.
Une fois que vous l'aurez ajouté à votre collection, il vous suffira de vous rendre en ville, plus précisément dans votre garde-robe, pour être en mesure de l'équiper. Le chien démoniaque pourra enfin vous suivre dans tout Sanctuaire et dans les activités de votre choix.
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