Diablo 4 : Ce build du Sorcier Hydres permet d'atteindre le Pit 150 et ralentit les serveurs

Un build du Sorcier Hydres a permis à des joueurs de nettoyer des Fosses de niveau 150 en saison 9 de Diablo IV, mais ce résultat serait le fruit d'un bug.
Alors que la saison 9 de Diablo IV
n'est même pas disponible depuis plus d'une semaine, des joueurs ont réussi l'exploit d'atteindre le niveau de Fosse (Pit) 150
avec un build du Sorcier. Cette performance est d'autant plus exceptionnelle que les autres classes ne dépassent pas 110, y compris le Sacresprit, qui domine pourtant la méta. Cependant, ce build du Sorcier
serait le fruit d'un bug
, et aurait pour conséquence de ralentir les serveurs.
Un Sorcier spécialisé dans les Hydres atteint le Pit 150
En saison 9
de Diablo IV
, le Sorcier Hydres s'impose comme le meilleur build de la classe
, mais quelques jours après le déploiement des Péchés des Horadrims, la situation a fortement évolué. Comme souvent, des ajustements ont été apportés pour parfaire le build, par exemple le fait qu'il est nécessaire d'utiliser Lance de foudre et Sphère foudroyante au lieu des Familiers et du Bouclier de feu. Il existe alors plusieurs variantes du Sorcier Hydres, et l'une d'entre elles, partagée par un joueur coréen, permet de nettoyer une Fosse 150 en administrant des trilliards de dégâts.
Une performance liée à un bug
Le streamer "Rob2628", une référence au sein de la communauté Diablo IV
, a sans tarder analysé cela, et a expliqué qu'un tel résultat était lié à un bug
, comme cela avait déjà été vu sur le PTR avec le Barbare. Il s'est tout de même essayé à ce build, et a confirmé que sa puissance était infinie
. Pour le réaliser, il est nécessaire de disposer de deux objets mythiques, des armes légendaires et d'une panoplie d'uniques, et vous pouvez consulter les détails du build en vous rendant directement sur son site D4Builds
.
Étant donné que les ralentissements des servers actuels de Diablo IV
seraient liés à ce type de Sorcier Hydres, il y a fort à parier que Blizzard intervienne rapidement.
Le développeur ne s'est toutefois pas encore exprimé sur ce point, alors restez à l'affût des prochains correctifs du jeu pour ne rien rater.
Vous devrez sans doute vous réajuster d'ici peu si vous optez pour ce build, mais d'autres variantes, certes moins puissantes mais très satisfaisantes existeront toujours, et vous permettront d'occasionner des milliards de points de dégâts.
commentaire (0)